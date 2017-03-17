هل تؤثر نتائج الانتخابات في هولندا على مارين لوبان؟

في قراءة للصحف المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية نرصد صدى نتائج الانتخابات الهولندية وتأثيرها على اليمين المتطرف في فرنسا، ثم ننتقل للحديث عن فرانسوا فيون الذي يواصل حملته الانتخابية رغم متاعبه القضائية، لننهي جولتنا ببرنامج مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون للرئاسيات.
في جولتنا عبر أهم ما جاء في الصحف من أخبار متعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، نتوقف عند مقال من لوكوري أنترناسيونال يعتليه رسم كاريكاتوري يظهر الصفعة التي تلقتها مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في هولندا.لوكوري أنترناسيونال تساءلت هل تؤثر نتائج الانتخابات في هولندا وعدم فوز فيلدرز زعيم التيار الشعبوي على مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا؟ فبعد البريكست وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ركزت وسائل الاعلام العالمية على انتخابات هولندا متخيلة أن هذا البلد سيكون آخر قطعة في لعبة دومينو قد يسقط بين يدي التيار الشعبوي لكن المجلة عادت لتؤكد بأن النتائج كانت مخالفة للتوقعات. لوكوري أنترناسيونال نقلت بأن التوجهات السياسية قد تكون أحيانا عابرة للحدود، لكن الخصوصية المحلية تظل طاغية. لتخلص بالقول إذا ابتهج كثيرون بهزيمة غيرت فيلدرز في هولندا وأوروبا إلا أن الموجة الشعبوية لم تكشف بعد عن كل خباياها.
صحيفة لوفيغارو اهتمت بفرانسوا فيون الذي يواصل حملته الانتخابية وهو غير مبال بالفضائح التي تطاله. مرشح اليمين دعا مجددا أنصاره الى دعمه والتحلي بالشجاعة لمواصلة التعبئة. فرانسوا فيون وخلال تجمع حضره عدد من الشخصيات السياسية المناصرة له والعديد من أنصاره، ردد شعارات كما اعتاد خلال كل تجمع سياسي تقول الصحيفة في الوقت الذي قرر القضاء توسيع نطاق التحقيق بشأن فيون ليشمل أيضا القضية المتعلقة بالبذلات التي دفع ثمنها أحد أصدقائه من رجال الاعمال.
صحيفة لاكروا تناولت برنامج بونوا هامون الرئاسي. وتقول إنه برنامج ينخرط ضمن برامج الحزب الاشتراكي والتوجهات اليسارية،مرشح الحزب الاشتراكي ركز برنامجه على قضايا مثل الرفع من الأجر الادنى،والمساعدات الاجتماعية والعمل من أجل استراتيجية لخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على الاستثمار في منتجات محلية الصنع، تنقل لاكروا. الصحيفة أشارت الى معارضة هامون للمعاهدات الاوروبية للتبادل الحر مع كندا والولايات المتحدة، بونوا هامون جعل أيضا من مسألة الدفاع والخدمات العامة أولوية له في برنامجه الانتخابي هو الذي يسعى الى الاهتمام بالخصوص بالمناطق المنسية في فرنسا على حد وصفه. أما فيما يتعلق بالدعم فقد أكدت لاكروا أن حزب اليسار الراديكالي قدم دعمه لبونوا هامون من أجل الانتخابات الرئاسية.
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