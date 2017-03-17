ماكرون يلتقي ميركل في برلين ويشدد على تمسكه "بالثنائي الفرنسي-الألماني"

أكد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون بعد لقائه الخميس في برلين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تمسكه "بالثنائي الفرنسي-الألماني" ورغبته بتعزيز مكافحة الإرهاب ودفع "سياسة استثمارات أوروبية".

أشار المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون بعد لقائه عصر الخميس في برلين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بينه وبين الزعيمة الألمانية.

وقال ماكرون للصحافيين إثر لقائه ميركل التي تتابع عن كثب الحملة الانتخابية في جارتها الغربية "لم أنس أنني هنا بصفتي مرشحا ولكني لاحظت الكثير من القواسم المشتركة مع المستشارة".

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وتابع أنه شدد على مسامع المستشارة تمسكه "بالثنائي الفرنسي-الألماني" ورغبته بمكافحة "المتطرفين" وتعزيز مشروع "أوروبا الدفاع" وكذلك رغبته "بالوفاء بالتزامات" فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج برأيه إلى إصلاحات هيكلية وهي قضية كانت موضع خلاف بين باريس وبرلين.

ولكن ماكرون (39 عاما)، وزير الاقتصاد السابق، شدد بالمقابل على أهمية أن تكون هناك "سياسة استثمارات أوروبية"، وهو موضوع يمكن أن يثير الخلاف بينه وبينه ميركل.

وسبق لماكرون أن زار برلين في 10 كانون الثاني/يناير لكنه لم يتمكن يومها من لقاء ميركل التي لم تكن حتى اليوم قد التقت سوى مرشح واحد للانتخابات الرئاسية الفرنسية هو اليميني فرانسوا فيون، وذلك في نهاية كانون الثاني/يناير.

والخميس لم تسع ميركل لدى استقبالها ماكرون إلى تقديم "دعم" له بل كان هدفها من اللقاء تحسين "العلاقات مع فرنسا"، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.

ويذكر أن ميركل كانت قد أعلنت في 2012 تأييدها للرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي في وجه مرشح اليسار فرانسوا هولاند الذي تمكن في النهاية من الفوز بالرئاسة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/03/2017