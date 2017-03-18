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أمريكا

بيرو: الفيضانات تخلف 62 قتيلا على الأقل وتشرد عشرات الآلاف

© أ ف ب | أحد الأحياء شرقي العاصمة ليما 17 مارس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/03/2017

تشهد بيرو موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار، ما أدى لمقتل العشرات وتشريد عشرات الآلاف، وفق ما أفادت السلطات الجمعة.

تسبب الارتفاع المفاجئ وغير الطبيعي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ قبالة بيرو إلى هطول أمطار تعد الأكثر هلاكا منذ عقود مع حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار التي تجرف الناس وانسداد الطرق السريعة وتدمير المحاصيل في
مؤشر محتمل على نمط عالمي لظاهرة النينو هذا العام.

وأفادت السلطات الجمعة إن 62 شخصا على الأقل قتلوا وأصبح أكثر من 70 ألف شخص بلا مأوى حيث سقطت في موسم الأمطار في بيرو عشرة أضعاف الأمطار المعتادة.

وقال رئيس الوزراء فرناندو زافالا إن حوالي نصف بيرو أعلنت حالة طوارئ للتعجيل بالموارد في المناطق الأكثر تأثرا وغالبا في  الشمال حيث حطمت سقوط الأمطار الأرقام القياسية في عدة مناطق. وتستعد بيرو لمواجه شهر آخر من الفيضانات.

وقال ديمتري جوتيريز وهو عالم في لجنة النينو في بيرو إن ظاهرة نينو محلية سوف تستمر على الأرجح على امتداد الساحل الشمالي لبيرو على الأقل خلال شهر أبريل/ نيسان.

وقال جوتيريز إن هناك ميلا لأن تلي ظواهر النينو المحلية في بيرو، ظاهرة النينو العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى فيضانات وموجات جفاف في دول مختلفة.

وقدرت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية فرص حدوث ظاهرة نينو في النصف الثاني من عام 2017 بنسبة تتراوح بين 50- 55 في المئة.

وفي العاصمة ليما علقت الدراسة وتعرضت المياه الجارية للعرقلة بعد انسداد نظم المعالجة مما أسفر عن الاندفاع على المياه المعبأة وهو ما أدى الى نقصها في بعض المتاجر.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 18/03/2017

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