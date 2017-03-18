مطار أورلي: منفذ الهجوم فرنسي معروف لدى الاستخبارات الفرنسية

تواصل القوات الأمنية الفرنسية عمليات تفتيش مطار أورلي بباريس. وحسب المعلومات الأولية التي أفادت بها السلطات فإن منفذ الهجوم فرنسي الجنسية يبلغ 39 سنة، معروف لدى أجهزة الاستخبارات والشرطة ومتورط في قضايا سطو مسلح وتهريب المخدرات.
لم تكشف السلطات الفرنسية بعد عن اسم منفذ الهجوم الذي وقع صباح السبت بالقسم الجنوبي من مطار أورلي بضواحي باريس.
والمبنى الجنوبي لأورلي هو المحطة المتخصصة بالرحلات الدولية في ثاني مطارات فرنسا، ويستقبل وحده عشرة ملايين مسافر سنويا، معظمهم يأتون من دول جنوب المتوسط كالمغرب العربي والشرق الأوسط.
وحسب المعلومات الأولية التي أفادت بها السلطات فإن منفذ الاعتداء هو فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 39 عاما.
الشخص ظهرت عليه بعض علامات التطرف ولكنه لا يملك ملف "إس" (الخاص بالمتطرفين الذين يشكلون خطرا) لدى أجهزة الاستخبارات، بل يملك ملفا آخر "جي" الخاص بالأشخاص الذين تبحث عنهم الشرطة القضائية.
وكان يبحث عن منفذ الاعتداء في قضايا سطو مسلح، وقد سجن من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
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