إجلاء آلاف المسافرين إثر مقتل شخص استولى على سلاح جندي في مطار أورلي بباريس

قالت السلطات الفرنسية إنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص من المبنى الجنوبي لمطار أورلي الواقع جنوب باريس فيما أعلنت سلطات الطيران المدني إيقاف حركة النقل الجوي بالكامل في المطار، وذلك إثر مقتل رجل استولى على سلاح جندي في المطار ثم لجأ إلى محل تجاري.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن قوات الأمن في مطار أورلي جنوب باريس قتلت صباح السبت رجلا بعدما استولى على سلاح عسكري.

وقال الناطق باسم الوزارة إنه حوالى الساعة 07:30 "سرق رجل قطعة سلاح من عسكري ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار، قبل أن تقتله قوات الأمن". وأضاف أنه لم يسقط جرحى، بينما قال شهود إنه تم إخلاء المطار.

وذكر شهود اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم إخلاء المطار. وقالت إدارة المطار إنه تم إغلاق مبنيي المطار، بينما ذكرت وزارة الداخلية أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص من المبنى الجنوبي. من جهتها، قالت سلطات الطيران المدني إن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل.

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير برونو لورو توجه إلى المكان. وقال برانديه إن عملية تفتيش جارية لمعرفة أن كان الرجل يحمل متفجرات أم لا. مضيفا أنه قد ضرب طوق أمني ونشرت تعزيزات أمنية في المطار.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 18/03/2017