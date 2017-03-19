ألمانيا: مظاهرة حاشدة للأكراد ضد أردوغان تثير غضب تركيا

تظاهر نحو 30 ألف شخص مؤيد للأكراد السبت في فرانكفورت (غرب ألمانيا) ورفعوا شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل تركيا منذ 1984. وأدانت تركيا السماح بمظاهرة للأكراد الرافضين للتعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء يوم 16نيسان/أبريل ، بينما "يمنع وزراء وبرلمانيون من الاجتماع بمواطنيهم".

عبرت تركيا عن غضبها بعد مظاهرة مؤيدة للأكراد في مدينة فرانكفورت الألمانية دعت إلى إحلال "الديمقراطية" في هذا البلد ورفض التعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان نحو ثلاثين ألف شخص مؤيدين للأكراد تظاهروا السبت في فرانكفورت غرب ألمانيا مطالبين بـ"الديمقراطية في تركيا" و"الحرية لكردستان" بحسب الشرطة. ورفع المتظاهرون شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل تركيا منذ 1984.

وتشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توترا منذ أن منعت ألمانيا وزراء أتراكا من المشاركة في تجمعات مؤيدة لأردوغان قبل استفتاء 16 نيسان/أبريل.

وقال إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي في بيان إن الرئاسة التركية "تدين بأشد العبارات" السماح بهذه المظاهرة. وأضاف "من غير المقبل رؤية رموز وشعارات حزب العمال الكردستاني (...) بينما يمنع وزراء وبرلمانيون أتراك من الاجتماع بمواطنيهم"

وتابع كالين إن "فضيحة" مظاهرة فرانكفورت كشفت أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعمل بجد من أجل الترويج لرفض الإصلاحات المطروحة في الاستفتاء. وقال "نذكر مجددا الدول الأوروبية بأن القرار في 16 نيسان/أبريل عائد إلى (الشعب التركي) وليس لأوروبا".

وجرت المظاهرة في فرانكفورت بهدوء. وقالت متحدثة باسم الشرطة في فرانكفورت إن المشاركين فيها رفعوا أعلاما ولافتات لحزب العمال الكردستاني المحظور إضافة إلى صور لزعيمه عبدالله أوجلان.

وكان المنظمون توقعوا مشاركة عشرين ألف شخص في هذا التحرك الذي نظم بمناسبة رأس السنة الكردية (النوروز)، لكن العدد كان أكبر من ذلك.

وأوضحت الشرطة أنها لم تتدخل لمصادرة هذه الأعلام لتجنب استفزاز الحشد. لكنها أضافت أنها التقطت صورا قد تؤدي لاحقا إلى القيام بملاحقات.

وكان أردوغان اتهم الاثنين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ"دعم الإرهابيين" في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وبرلين. ورد الناطق باسم ميركل بوصف هذه الاتهامات "بالسخيفة".

وتضم ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم يشكل الأكراد جزءا كبيرا منها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017