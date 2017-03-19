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الشرق الأوسط

إسرائيل تهدد دمشق بتدمير أنظمتها للدفاع الجوي إذا تصدت لطائراتها

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/03/2017

على إثر الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا الجمعة الماضي، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية إذا استمر استهداف الجيش السوري للطائرات الإسرائيلية.

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد بأن يقوم الطيران الإسرائيلي بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية في حال قام الجيش السوري مرة أخرى بإطلاق صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.

وقال ليبرمان في حديث للإذاعة العامة "المرة القادمة التي يستخدم فيها السوريون أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سنقوم بتدميرها بدون تردد".

ويأتي تحذير ليبرمان بعد غارة جوية إسرائيلية شنت الجمعة على أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى حزب الله اللبناني، ما دفع الجيش السوري إلى إطلاق صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية تم اعتراضه.

ولا تؤكد إسرائيل عادة شن غارات في سوريا. إلا أنها أعلنت الأمر هذه المرة ربما بسبب دوي صفارات الإنذار الذي انطلق في غور الأردن.

والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا في آذار/مارس العام 2011.

وأضاف ليبرمان "في كل مرة نرصد فيها نقل أسلحة من سوريا باتجاه لبنان، فإننا سنتحرك لوقفها. لن يكون هناك أي تسوية حول هذا الموضوع".

وتابع "على السوريين أن يفهموا أنهم سيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى حزب الله وطالما سيواصلون السماح بذلك، فإننا سنقوم بما يتعين علينا فعله".

وتدارك "أكرر أننا لا نريد التدخل في الحرب الأهلية في سوريا ولا التسبب بمواجهة مع الروس، ولكن أمن إسرائيل يأتي أولا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017

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