الجزائر: أول ظهور لبوتفليقة في التلفزيون الرسمي منذ إلغاء زيارة ميركل

نقل التلفزيون الجزائري الأحد صورا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال استقباله لوزير الشؤون المغاربية والإفريقية وذلك بعد نحو شهر من إلغائه زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والجدل الذي يثيره وضعه الصحي.

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التخمينات، الأحد للمرة الأولى عبر التلفزيون منذ إلغاء زيارة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في شباط/فبراير. واستقبل بوتفليقة في العاصمة الجزائرية عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون العام.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية "قدم السيد مساهل لرئيس الجمهورية خلال هذا الاستقبال تقريرا عن الوضع السائد في المنطقة لا سيما في منطقة الساحل ومالي وليبيا".

وكانت ميركل الغت في آخر لحظة في 20 شباط/فبراير زيارتها للجزائر "بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية" للرئيس بوتفليقة الذي يثير وضعه الصحي الكثير من الاسئلة حول قدرته على ادارة البلاد.

ويذكر أن بوتفليقة أصيب في 2013 بجلطة دماغية وأصبح يتنقل على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام وقليل الظهور. وقليلا ما يغادر الرئيس الجزائري إقامته في زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية وهناك يستقبل ضيوفه الأجانب خصوصا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017