تشديد الحماية على البيت الأبيض بعد اعتقال شخص يشتبه أنه يحمل قنبلة

قال الجهاز السري المكلف بحماية البيت الأبيض وضمان أمن الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة إنه قد تم اعتقال شخص السبت عند حاجز تفتيش بسبب تهديده بأن لديه قنبلة في سيارته. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وقت وقوع الحادث.

عزز جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض في وقت متأخر السبت بعد اعتقال رجل أطلق تهديدات عند حاجز تفتيش، بحسب مسؤول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الرجل هدد بأن لديه قنبلة في سيارته وقد اعتقل على الفور وصودرت سيارته.

وكان الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا وقت وقوع الحادث.

وأضاف البيان "يوم 18 آذار/مارس 2017 عند نحو الساعة 23:05 وصل شخص بسيارة عند حاجز لجهاز الخدمة السرية (...) وعند الاتصال بهذا الشخص، قام عناصر الجهاز السري الأمريكي باعتقاله واعتبار عربته مشبوهة. وطبقا للبروتوكول المناسب، زاد عناصر جهاز الخدمة السرية استعداداتهم".

وقبل ذلك بساعات اعتقل رجل حاول القفز من على السور الخارجي للبيت الأبيض، بحسب جهاز الخدمة السرية الذي قال في بيان أنه تم اعتقال هذا الشخص فورا وستوجه له تهم إجرامية، بدون تحديد هوية المشتبه به.

وقال مسؤول في الخدمة السرية طلب عدم كشف هويته أن الشخص لم يكن يحمل أسلحة.

وجاء هذا الحادث بعد حادث آخر أكثر خطورة طرح علامات استفهام حول الوضع الأمني خارج البيت الأبيض.

فقبل منتصف ليل العاشر من آذار/مارس تمكن رجل من اختراق ثلاثة حواجز خارج البيت الأبيض وهي سياج وبوابة سيارات وسياج آخر، وسار في حرم المقر الرئاسي لمدة 16 دقيقة قبل أن يتم اعتقاله. وكان ترامب وقتها داخل المبنى.

وشهد البيت الأبيض العديد من حوادث الاختراق خلال السنوات الماضية.

ففي أيلول/سبتمبر 2014، تمكن جندي سابق يعاني مشاكل نفسية من التسلل إلى داخل البيت الأبيض حاملا سكينا في جيبه بعدما قفز من فوق السياج واجتاز الحديقة بسرعة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017