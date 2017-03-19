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آسيا

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالرئيس الصيني لبحث سبل التقارب بين بلديهما

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/03/2017

التقى الأحد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرلسون في أول زيارة رسمية له إلى بيكين ، بالرئيس الصيني شي جينبينغ في قصر الشعب. وأكدا على ضرورة " بذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعاون الصيني الأمريكي قدما".

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد استعدادهما للعمل معا على تقارب بين بلديهما، وذلك خلال الزيارة الأولى لتيلرسون إلى بكين التي هيمن عليها ملف كوريا الشمالية.

وقال تيلرسون للرئيس الصيني الذي استقبله في قصر الشعب "نعلم أنه من خلال الحوار سنصل إلى فهم أفضل يؤدي إلى تعزيز الروابط بين الصين والولايات المتحدة ويرسم ملامح علاقة التعاون المسقبلي بيننا".

وتحدث الرئيس الصيني من جهته عن محادثته الهاتفية الشهر الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها التزامه الامتناع عن إقامة علاقات رسمية مع تايوان، خلافا للتهديد الذي لوح به بعد انتخابه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال شي إن تيلرسون وهو شخصيا "يعتقدان أنه علينا بذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعاون الصيني الأمريكي قدما".

وأضاف "نعتقد أننا نستطيع العمل لتتقدم العلاقة (الثنائية) بشكل بناء في العصر الجديد"، مؤكدا ثقته في أن العلاقة بين البلدين "يمكنها السير في الاتجاه الصحيح".

وكانت الصين أحد أهداف ترامب خلال حملته الانتخابية اذ أن قطب العقارات اتهم هذا البلد "بسرقة" ملايين الوظائف من الولايات المتحدة. وقد هدد بفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الصينية المستوردة.

وكان تيلرسون الذي التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وعد السبت بالعمل مع الصين الحليفة الرئيسية للنظام الكوري الشمالية، لإنهاء برنامجه النووي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017

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