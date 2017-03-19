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فرنسا

فرنسا: توجيه تهمة "محاولة القتل" إلى مطلق النار بمدرسة في غراس

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/03/2017

أعلنت المدعية العامة في مدينة غراس الواقعة جنوب شرق فرنسا، في مؤتمر صحافي أن تهمة محاولة القتل وجهت إلى الشاب الذي أطلق النار على مدرسة ثانوية بمدينة غراس الخميس. في حين وجهت إلى أحد أصدقائه تهمة التواطؤ معه. وكانت المدعية العامة قد استبعدت فرضية العمل الإرهابي.

وجهت إلى الشاب الذي فتح الخميس النار داخل مدرسته الثانوية في جنوب شرق فرنسا، السبت تهمة "محاولة القتل"، وإلى أحد أصدقائه تهمة التواطؤ معه، وأودع كلاهما السجن.

وقالت فابيان أتزوري المدعية العامة في منطقة غراس خلال مؤتمر صحافي، إن الشاب أقدم على هذا التصرف من أجل "وضع حد لعلاقات سيئة" كانت تربطه بعدد من رفاقه.

وأوضحت أنه خلال الهجوم أدى استخدام السلاح الناري إلى إصابة مدير المدرسة الثانوية وأربعة طلاب، لكن أيا من هؤلاء لم يكونوا من بين الأهداف التي كان مطلق النار قد حددها.

وأثناء فترة احتجازه الاحتياطي، أقر الشاب البالغ من العمر 16 عاما والذي أكد طبيب نفسي عدم إصابته باضطراب عقلي، بأنه هو من نفذ إطلاق النار، وشرح أنه وصل إلى الثانوية بعد عبوره سياجا، وأنه كان قد خبأ أسلحة داخل كيسين وبندقية بقطعة قماس.

أما صديقه البالغ من العمر 17 عاما المشتبه في أنه تواطأ معه، ولم يتم توضيح دوره في العملية، فقد التزم من جهته الصمت أمام الشرطة. غير أن ذويه أبلغوا في الآونة الأخيرة السلطات بأنه كتب رسالة إلى سجين أمريكي في ولاية أوهايو يقضي حكما بالسجن لارتكابه ثلاث جرائم قتل داخل مدرسة ثانوية.

وكان مطلق النار قد سلم نفسه الخميس من دون أن يظهر أي مقاومة، ووجدت الشرطة في حوزته بندقية ومسدسات وقنابل يدوية.

وعلى حسابات الشاب على مواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب، يمكن رؤية العديد من الصور وأشرطة الفيديو مثل إطلاق النار في مدرسة ثانوية بكولورادو في الولايات المتحدة الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا عام 1999، وفيديو لشخص آخر يضع قناع مهرج شاهرا بندقية.

وكانت المدعية العام في غراس قد سارعت الخميس إلى استبعاد ارتباطه بأي منظمة إرهابية.

وأتي إطلاق النار في غراس، في وقت لا تزال البلاد في ظل حال طوارئ استثنائية منذ موجة من الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة عامي 2015 و2016 أثارت مخاوف السلطات من حصول اعتداءات جديدة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017

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