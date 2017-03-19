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أفريقيا

خفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 3 آلاف مهاجر في يوم واحد قبالة ليبيا بينهم 200 قاصر

© أ ف ب | عناصر من قوات خفر السواحل الليبية يقومون بنقل مهاجرين تم إنقاذهم قبالة سواحل طرابلس في 5 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/03/2017

تمكن خفر السواحل الإيطالي الأحد من إنقاذ نحو ثلاثة مهاجر، وفق ما أعلن مسؤول، فيما أشارت منظمات شاركت في عمليات الإنقاذ أن بين هؤلاء 200 قاصر دون مرافق.

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم إنقاذ نحو ثلاثة آلاف مهاجر الأحد في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في 22 عملية إغاثة، حيث قال المسؤول في خفر السواحل "بعد أيام هادئة، يأتي المهاجرون بأعداد كبيرة مستفيدين من حالة طقس مواتية".

وقالت سفينة أكواريوس الإنسانية التابعة لمنظمة "أس أو أس متوسط" غير الحكومية ومنظمة أطباء بلا حدود إنها أنقذت 946 شخصا منذ الصباح الباكر بينهم 200 قاصر دون مرافق. فيما أظهر شريط فيديو لأطباء بلا حدود أطفالا صغارا يرقصون على السفينة على إيقاع الطبول الأفريقية. وكان الأشخاص الذين أنقذتهم السفينة أكواريوس، على متن تسعة مراكب من الخشب أو المطاط على حافة الغرق.

وبحسب إحصائيات الحكومة الإيطالية فقد تم إنقاذ 16 ألفا و206 أشخاص في البحر منذ بداية العام وحتى 17 آذار/مارس 2017. وكان تم إنقاذ 11 ألفا و911 شخصا في الفترة ذاتها من 2016.

في المقابل فإن عدد الواصلين، الذي عادة ما يتزايد أو يتناقص حسب الأحوال الجوية، كان قليلا في الأسبوعين الأولين من آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2017

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