روسيا: لا نعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية الاثنين نيتها إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا، وذلك إثر إعلان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إبرام اتفاق مع موسكو بإقامة قاعدة عسكرية جديدة شمال غرب سوريا.

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، إن روسيا لا تعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا، وذلك بعدما ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أنها أبرمت اتفاقا مع موسكو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في شمال غرب سوريا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع أنه "لا توجد خطط لنشر قواعد عسكرية روسية جديدة على الأراضي السورية". وأن جزءا من "مركز المصالحة"، الذي تقول روسيا إنه يساعد في التفاوض على اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في سوريا، سينقل إلى محافظة حلب بالقرب من عفرين، لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار.

وكان ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، قد أعلن أن قوات روسية وصلت بالفعل إلى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، مع ناقلات جند وعربات مدرعة، في إطار اتفاق تم التوصل إليه الأحد.

وبهذا الصدد قال خليل، "التواجد الروسي في منطقة جنديرس بعفرين جاء بعد اتفاق مع القوات الروسية العاملة في سوريا، في إطار التعاون ضد الإرهاب، وتقديم القوات الروسية المساعدة لتدريب قواتنا على أساليب الحرب الحديثة، ولبناء نقطة اتصال مباشرة مع القوات الروسية." وأضاف أن "هذا (الاتفاق) هو الأول من نوعه".

كما أكد خليل أن "الاتفاق دخل حيز التنفيذ اليوم"، من دون أن يفصح عن عدد الجنود الروس الذين وصلوا إلى كفر جنة، وهو المكان الذي يجري فيه إنشاء القاعدة. وأضاف أن كفر جنة تعرضت في السابق لقصف مدفعي من القوات التركية على الجانب الآخر من الحدود المجاورة

وشنت تركيا عملية عسكرية عبر الحدود على طول الجبهة المشتركة بين سوريا وتركيا، لمنع الوحدات الكردية من تحقيق المزيد من المكاسب، بعد أن سيطرت على مساحات في شمال شرق سوريا ومنطقة عفرين.

ووحدات حماية الشعب الكردية متحالفة أيضا مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وتلعب دورا مهما في الهجوم الذي تسانده أمريكا ضد معقل التنظيم في الرقة شرق البلاد.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/03/2017