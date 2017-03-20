الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: هل تتغير المعادلة بعد المناظرة؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. مناظرة تلفزيونية لاختبار مصداقية المرشحين!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إسرائيل.. مخاطر في الخارج وغليان في الداخل!!

للمزيد

حديث العواصم

رهان تشكيل الحكومة في المغرب بعد تكليف سعد الدين العثماني ج2

للمزيد

حديث العواصم

رهان تشكيل الحكومة في المغرب بعد تكليف سعد الدين العثماني

للمزيد

ضيف ومسيرة

محمد دحلان الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

محمد دحلان الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني

للمزيد

الصحة أولا

ما هو تأثير نمط حياتنا على بشرتنا؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: تساؤلات تطغى على الانتخابات

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

الجزائر: انتخاب خير الدين زطشي رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم

© فرانس 24 | الرئيس الجديد المنتخب لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/03/2017

انتهت جلسة مغلقة للجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم الاثنين، بانتخاب خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لمحمد روراوة، الذي لم يترشح لولاية جديدة.

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم الاثنين خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا لمحمد روراوة، الذي لم يترشح لولاية جديدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وعقدت الجمعية العمومية جلسة مغلقة انتهت بانتخاب المرشح الوحيد خير الدين زطشي رئيسا، بعد حصوله على 64 صوتا من أصل 103 شاركوا في التصويت، فيما صوت 35 عضوا ضده، كان أبرزهم المتحدث باسم جمعية "الشلف" (الرابطة المحترفة الأولى)، النائب البرلماني عبد الكريم مدور، الذي طعن عبر وسائل الإعلام في شرعية لجنة الترشيحات بعد رفض ملفه.

انتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم

وخير الدين زطشي هو رئيس نادي "بارادو" متصدر الرابطة المحترفة الثانية، وهو أيضا رجل أعمال لديه اسثمارات في مجال مواد البناء، لكنه اشتهر أكثر بمدرسة كرة القدم التي أنشأها عام 2007 وخرجت العديد من المواهب.

وتعرض رئيس الاتحاد السابق محمد روراوة لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام، عقب خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل في عهد روراوة (من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إلى 2006، ثم من 2009 حتى 2017) إلى نهائيات كأس العالم مرتين في 2010 و2014، لكنه أخفق في الفوز بكأس أمم افريقيا.

 

 

فرانس24/أ ف ب
 

 

نشرت في : 20/03/2017

  • الجزائر

    فيديو: كرة القدم أو الزواج... الاختيار الصعب لجزائريات مولعات باللعبة

    للمزيد

  • الجزائر

    الجزائر: أول ظهور لبوتفليقة في التلفزيون الرسمي منذ إلغاء زيارة ميركل

    للمزيد

  • المغرب

    المغرب يرحل عشرات المهاجرين نحو الحدود مع الجزائر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي