الجزائر: انتخاب خير الدين زطشي رئيسا جديدا لاتحاد كرة القدم

انتهت جلسة مغلقة للجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم الاثنين، بانتخاب خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحاد خلفا لمحمد روراوة، الذي لم يترشح لولاية جديدة.

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم الاثنين خير الدين زطشي رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا لمحمد روراوة، الذي لم يترشح لولاية جديدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وعقدت الجمعية العمومية جلسة مغلقة انتهت بانتخاب المرشح الوحيد خير الدين زطشي رئيسا، بعد حصوله على 64 صوتا من أصل 103 شاركوا في التصويت، فيما صوت 35 عضوا ضده، كان أبرزهم المتحدث باسم جمعية "الشلف" (الرابطة المحترفة الأولى)، النائب البرلماني عبد الكريم مدور، الذي طعن عبر وسائل الإعلام في شرعية لجنة الترشيحات بعد رفض ملفه.

انتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم

وخير الدين زطشي هو رئيس نادي "بارادو" متصدر الرابطة المحترفة الثانية، وهو أيضا رجل أعمال لديه اسثمارات في مجال مواد البناء، لكنه اشتهر أكثر بمدرسة كرة القدم التي أنشأها عام 2007 وخرجت العديد من المواهب.

وتعرض رئيس الاتحاد السابق محمد روراوة لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام، عقب خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل في عهد روراوة (من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إلى 2006، ثم من 2009 حتى 2017) إلى نهائيات كأس العالم مرتين في 2010 و2014، لكنه أخفق في الفوز بكأس أمم افريقيا.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 20/03/2017