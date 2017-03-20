الأردن يرفض تسليم مواطنة تعتبرها واشنطن من "أخطر الإرهابيين"

أيدت محكمة التمييز الأردنية الاثنين قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم تسليم الأردنية أحلام التميمي، المدرجة على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين"، إلى السلطات الأمريكية.

صادقت محكمة التمييز في الأردن، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الاثنين، على قرار بعدم تسليم الولايات المتحدة أردنية مدرجة على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين" لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وصادقت المحكمة على "قرار محكمة استئناف عمان، بعدم تسليم أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله إن "المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 آذار/مارس 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين، ولم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية".

وأكد أن "الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، ما ترتب عليه عدم قبول طلب التسليم، وفقا لقرار محكمة التمييز".

كما أشار إلى أن "محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها (في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016) بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة".

من جهتها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء الماضي إدراج اسم التميمي، على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين" لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، إذ شاركت في هجوم انتحاري عام 2001، استهدف مطعم بيتزا في القدس، وأوقع 15 قتيلا بينهم أمريكيون.

وقالت الوزارة في بيان أنها أدرجت إسم أحلام عارف التميمي على قائمة أكثر المطلوبين للقضاء الفدرالي الأمريكي، ووجهت للمرأة الثلاثينية تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة". ويمكن أن يحكم القضاء الأمريكي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد في حال تسلمها.

وكانت التميمي قد قضت ثماني سنوات في السجن في إسرائيل، قبل أن تفرج عنها الدولة العبرية في 2011، بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وبحسب وزارة العدل، فإن التميمي رافقت في 9 آب/أغسطس 2001 الانتحاري لدى توجهه إلى مطعم "سبارو" للبيتزا في القدس، حيث فجر عبوة ناسفة كانت مخبأة داخل غيتار، وأوقع الهجوم يومها 15 قتيلا بينهم أمريكيان، و122 جريحا.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 20/03/2017