الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. مناظرة تلفزيونية لاختبار مصداقية المرشحين!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إسرائيل.. مخاطر في الخارج وغليان في الداخل!!

للمزيد

حديث العواصم

رهان تشكيل الحكومة في المغرب بعد تكليف سعد الدين العثماني ج2

للمزيد

حديث العواصم

رهان تشكيل الحكومة في المغرب بعد تكليف سعد الدين العثماني

للمزيد

الصحة أولا

ما هو تأثير نمط حياتنا على بشرتنا؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: تساؤلات تطغى على الانتخابات

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - إسرائيل: لماذا التصعيد؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

ما أثر السياسة النقدية الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟ ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

مجموعة العشرين.. تعارض في مصالح الدول الأعضاء حول التجارة العالمية!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بريطانيا: إطلاق عملية الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي في 19 آذار/مارس الجاري

© أ ف ب | أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/03/2017

أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية الاثنين، أن حكومة بلاده ستطلق رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، في 19 آذار/مارس الجاري، وذلك عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 آذار/مارس، وتطلق بذلك رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة الاثنين.

وفي لقاء صحفي، قال المتحدث إن "الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل، أبلغ الاتحاد الأوروبي هذا الصباح أن بريطانيا ستفعل المادة 50 في 29 آذار/مارس الجاري"، وأضاف "نريد أن تبدأ المفاوضات بسرعة".

وحول الموضوع، قال الوزير المكلف بـ"بريكسيت" ديفيد ديفيس، إن البريطانيين اتخذوا في 23 حزيران/يونيو "القرار التاريخي بمغادرة الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن "الحكومة ستطبق الأربعاء المقبل هذا القرار، وستطلق رسميا العملية لتفعيل المادة 50".

وبعدما تحدث عن "أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل"، قال إن الحكومة "واضحة بشأن أهدافها: اتفاق يعمل لكل أمم وشعوب المملكة المتحدة وبالتأكيد لكل أوروبا، شراكة إيجابية جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا داخل الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، قال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن "كل شىء جاهز" لتفعيل هذه المادة.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 20/03/2017

  • دبلوماسية

    الأميرة كايت والأمير ويليام في باريس للتشديد على العلاقات البريطانية الفرنسية

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: تيريزا ماي تندد بتعنت الداعين لاستفتاء على استقلال إسكتلندا

    للمزيد

  • بريطانيا

    الزعماء الأوروبيون يبحثون مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي