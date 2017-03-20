بريطانيا: إطلاق عملية الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي في 19 آذار/مارس الجاري

أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية الاثنين، أن حكومة بلاده ستطلق رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، في 19 آذار/مارس الجاري، وذلك عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 آذار/مارس، وتطلق بذلك رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة الاثنين.

وفي لقاء صحفي، قال المتحدث إن "الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل، أبلغ الاتحاد الأوروبي هذا الصباح أن بريطانيا ستفعل المادة 50 في 29 آذار/مارس الجاري"، وأضاف "نريد أن تبدأ المفاوضات بسرعة".

وحول الموضوع، قال الوزير المكلف بـ"بريكسيت" ديفيد ديفيس، إن البريطانيين اتخذوا في 23 حزيران/يونيو "القرار التاريخي بمغادرة الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن "الحكومة ستطبق الأربعاء المقبل هذا القرار، وستطلق رسميا العملية لتفعيل المادة 50".

وبعدما تحدث عن "أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل"، قال إن الحكومة "واضحة بشأن أهدافها: اتفاق يعمل لكل أمم وشعوب المملكة المتحدة وبالتأكيد لكل أوروبا، شراكة إيجابية جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا داخل الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، قال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن "كل شىء جاهز" لتفعيل هذه المادة.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 20/03/2017