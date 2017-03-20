البنك الدولي يستثمر 57 مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة

أعرب البنك الدولي الأحد بعد اجتماع دول مجموعة العشرين الذي انعقد في ألمانيا يومي الجمعة والسبت الماضيين، عن نيته منح أفريقيا استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أعلن البنك الدولي الأحد أن دول أفريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف البنك أن القسم الأكبر من هذا الاستثمار (45 مليار دولار) سيتأمن من الجمعية الدولية للتنمية، وهي وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد إلى الدول الأكثر فقرا.

وقال مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم حسب ما جاء في بيان للبنك، إن نحو ثمانية مليارات دولار ستؤمن من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة أخرى للبنك الدولي، في حين ستؤمن أربعة مليارات دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات الدخل المتوسط.

وأكدت ألمانيا التي تتراس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والسبت في بادن بادن، أنها ستعطي الأولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الأفريقية. والدولة الأفريقية الوحيدة التي تشارك في مجموعة دول العشرين هي جنوب أفريقيا.

وتابع مدير البنك الدولي "ستكون هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء. بهذه الالتزامات سنكون قادرين على العمل مع زبائننا لتطوير برامج تتعلق بالتربية والأجهزة الصحية الأساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الدستورية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/03/2017