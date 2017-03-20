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الشرق الأوسط

سوريا: قصف كثيف على شرق دمشق غداة هجوم لفصائل المعارضة المسلحة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/03/2017

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الاثنين إن مواقع فصائل المعارضة تتعرض إلى قصف مكثف شرقي دمشق. وتواصل قوات النظام والقوات الموالية لها هجومها لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها الفصائل المقاتلة في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق.

تعرضت مواقع الفصائل المقاتلة المعارضة في شرق دمشق الاثنين لغارات جوية مكثفة كما أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" فيما تشن القوات الحكومية هجوما مضادا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "هناك غارات مكثفة منذ فجر اليوم على مناطق الفصائل التي شنت هجوم أمس" في حي جوبر شرق العاصمة.

وأضاف أن قوات النظام والقوات الموالية لها "تواصل هجومها المعاكس لاستعادة النقاط التي تقدمت إليها الفصائل أمس في هجومها الذي بدأته فجر الأحد على منطقة كراجات العباسيين والمنطقة الصناعية الفاصلة بين مناطق سيطرة الفصائل في حي جوبر ومناطق سيطرتها في حي القابون بالأطراف الشرقية للعاصمة".

وأشار مراسلون شرقي دمشق إلى سماع أزيز طائرات حربية كانت تحلق فوق المدينة صباح الاثنين وأن الحركة في ساحة العباسيين بدأت تعود إلى طبيعتها. ولم يعط عبد الرحمن حصيلة لضربات الاثنين ولم يتسن له تحديد ما إذا كان الطيران الحربي السوري شنها أو طائرات روسية.

مداخلة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

وكان المرصد أفاد الأحد بأن مقاتلين من "الفصائل المقاتلة وهيئة تحرير الشام، ائتلاف فصائل أبرزها جبهة فتح الشام، تمكنوا من التسلل والوصول إلى كراجات العباسيين" وهي عبارة عن موقف للسيارات والحافلات على أطراف الحي الواقع في وسط دمشق، ويحاذيه حي جوبر من جهة الشرق.

وبدأت المعارك بين الطرفين صباح الأحد إثر هجوم مباغت بدأته الفصائل المقاتلة وتخلله تفجير عربتين مفخختين على مواقع تابعة لقوات النظام في حي جوبر، وتمكنت من السيطرة على سبع نقاط على الأقل، تقدمت منها باتجاه العباسيين، بحسب المرصد.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 20/03/2017

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