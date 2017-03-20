كوريا الجنوبية: نشر نظام دفاعي مضاد للصواريخ يثير غضب بكين

تقدمت سول بشكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة فرض الصين لقيود على الشركات الكورية الجنوبية بسبب نشر منظومة "ثاد" المتطورة المضادة للصواريخ في البلاد. وأكدت كوريا الجنوبية أن الهدف الوحيد من هذه الصواريخ هو التصدي لإطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.



قال وزير التجارة الكوري الجنوبي الاثنين إن سول تقدمت بشكوى لمنظمة التجارة العالمية من فرض الصين قيودا على شركات كورية جنوبية بسبب نشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

وقال جو هيونج-هوان وزير التجارة الكوري الجنوبي للبرلمان في رد على أسئلة بشأن رد فعل الصين على نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية "أخطرنا منظمة التجارة العالمية بأن من المحتمل أن الصين خرقت بعض الاتفاقيات التجارية."

وأضاف جو إن الشكوى قُدمت الأسبوع الماضي بعد أن فرضت الصين قيودا على شركات كورية جنوبية في قطاعي السياحة وتسويق السلع.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن الغرض الوحيد من نظام ثاد هو التصدي لإطلاق صواريخ من كوريا الشمالية ولكن نشر هذا النظام أثار غضب الصين التي تقول إن أجهزة الرادار القوية لهذا النظام قد تخرق أراضيها. وتقول بكين أيضا إن ثاد لن يسهم بشيء لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية. والصين هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية وأدى النزاع بشأن ثاد إلى تراجع حاد في عدد السائحين الصينيين في مناطق التسوق بكوريا الجنوبية.

وأغلقت السلطات الصينية أيضا نحو 24 من متاجر التجزئة لمجموعة لوت الكورية الجنوبية في خضم الخلاف الدبلوماسي.

وتنفي بكين ارتباط هذه القيود بنشر ثاد ولكن الحكومة الكورية الجنوبية عرضت قروضا رخيصة ومددت الموعد النهائي لديون قائمة لمساعدة الشركات التي تأثرت وعملت على تنويع الأسواق التجارية. وصعد نواب انتقادهم لما يصفونه بعدم قيام الحكومة برد جريء على تصرفات الصين التي تضمنت أيضا تجميدا لدراما تلفزيونية كورية جنوبية بالإضافة إلى عمليات مقاطعة للموسيقى والمنتجات.

ولكن خيارات سول تبدو محدودة. وأخفقت محاولات لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري مالية الصين وكوريا الجنوبية خلال اجتماع لمجموعة العشرين في ألمانيا في مطلع الأسبوع بعد أن رفضت بكين طلب سول الاجتماع مشيرة إلى أسباب تتعلق بالمواعيد.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 20/03/2017