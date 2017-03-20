فرنسا: الآلاف يتظاهرون في باريس ضد "عنف عناصر الشرطة"

شارك آلاف الأشخاص بعد ظهر الأحد في مظاهرة حاشدة بالعاصمة باريس، وذلك للتنديد بـ"عنف عناصر الشرطة" بعد أسابيع من مظاهرات مشابهة ما يعرف باسم "قضية تيو"، التي تلاها أعمال عنف بضواحي العاصمة الفرنسية.

تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر الأحد في باريس، منددين بـ"عنف عناصر الشرطة"، وذلك بعد أسابيع من "قضية تيو" التي أدت إلى أعمال عنف بضواحي العاصمة الفرنسية.

وتعود القصة إلى مطلع شباط/فبراير 2017، إذ اتهم الشاب تيو ذي البشرة السوداء (22عاما) باغتصابه باستخدام عصا أثناء قيامهم بتوقيف ما أدى لإصابته في الشرج. وأدت الحادثة إلى أعمال عنف في ضواحي باريس استمرت لعدة ليال.

وشهدت المظاهرة التي ضمت أكثر من سبعة آلاف شخص، بحسب الشرطة، بعض المناوشات بين متظاهرين مقنعين وقوات الأمن. فيما تضمنت الهتافات شعارات منها "لا عدالة، لا سلم"، و"الشرطة في كل مكان، والعدل ليس في أي مكان"، و"الشرطة تغتال دون أي عقاب".

وسار المتظاهرون الأحد شرق باريس خلف لافتة كتب عليها "عدالة وكرامة، لا لإفلات الشرطة من العقاب"، مع صور مرسومة لـ 13 شخصا قدموا باعتبارهم ضحايا عنف الشرطة.

"لا يقتل إلا مغاربة أو سود"

وقالت آمال بن التونسي، شقيقة أمين، الذي قتل برصاصة في الظهر بيد شرطي حكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، "نريد العدالة. لقد حكم على قاتل شقيقي، لكن لا تزال هناك أسر لم تحصل على العدالة".

فيما قالت فتيحة بوراس، التي قالت إنها والدة ضحية، "هناك الكثير من جرائم القتل ارتكبها شرطيون، يجب أن يتوقف هذا". وأضافت "لا يقتل إلا مغاربة أو سود".

وفي حين سارت المظاهرة بهدوء، تسبب نحو ألف متظاهر مقنع، قالت الشرطة إنهم من مجموعات يسارية متطرفة، في بعض الاضطراب عند نهايتها، إذ قذفوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع، فيما قالت محافظة الشرطة إن دركيين أصيبا بجروح طفيفة ونقلا إلى المستشفى.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 20/03/2017