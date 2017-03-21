المغرب: إطلاق مشروع بناء "مدينة صناعية" صينية في طنجة

صادق ملك المغرب محمد السادس الاثنين على إنشاء مدينة صناعية قرب طنجة الواقعة في شمال المملكة وذلك في إطار شراكة مع مجموعة هيتي الصينية. وتبلغ قيمة هذا المشروع مليار دولار ويتوقع أن يساهم هذا القطب الاقتصادي في توفير 100 ألف وظيفة جديدة .

وقّع المغرب الاثنين اتفاقية مع مجموعة هيتي الصينية لبناء "مدينة صناعية" قرب طنجة من المقرر أن تستقر فيها حوالي 200 شركة صينية في مشروع ضخم سيؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من سكان هذه المنطقة الواقعة في شمال المملكة.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل أقيم في القصر الملكي في طنجة وترأسه العاهل محمد السادس وتولى خلاله وزير الاقتصاد مولاي حفيظ العلمي عرض الخطوط العريضة لمشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تيك".

ويندرج بناء هذه المدينة الصناعية التي ستمتد على مساحة ألفي هكتار تشرف على بنائها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية "هيتي"، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في بكين في أيار/مايو 2016 خلال زيارة قام بها العاهل المغربي إلى الصين .

وبحسب التقديم الرسمي للمشروع البالغة قيمته مليار دولار فإن بناء هذه المدينة الصناعية يرمي إلى "إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل، من بينها 90 ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى ساكني منطقة طنجة".

وفي تصريح قال وزير الصناعة المغربي إن الشركات الصينية "تبحث عن منصات تنافسية وقد اختارت المغرب كإحدى هذه المنصات"، مشيرا إلى أن "وضع حجر الأساس لهذه المدينة سيتم في النصف الثاني من 2017" على أن ينتهي بناء هذه المدينة الصناعية خلال 10 سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس مجموعة "هيتي" الصينية لي بياو أن "هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات، يشمل استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 مليارات دولار".

ومنذ سنوات يطبق المغرب سياسة اقتصادية تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء مدن اقتصادية ولا سيما في طنجة، المدينة الشمالية البالغ عدد سكانها مليون نسمة والتي تحتضن العديد من المناطق الصناعية.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/03/2017