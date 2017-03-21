الولايات المتحدة: إيفانكا ترامب تلتحق بالبيت الأبيض وتستلم رسميا مكتبا لها

كشف مسؤول في البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي البالغة من العمر 35 عاما، استلمت مكتبا في الجناح الغربي للبيت الأبيض علاوة على السماح لها بالاطلاع على معلومات سرية والحصول على هاتف حكومي، حيث من المتوقع أن تلعب إيفانكا دورا بارزا يشمل تقديم المشورة لوالدها في العديد من القضايا.

يخصص البيت الأبيض مكتبا لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي في الجناح الغربي لتعزز بذلك دورها الملحوظ في تقديم المشورة لوالدها. وأكد مسؤول بالبيت الأبيض الاثنين تقارير أفادت بأن ابنة ترامب البالغة من العمر 35 عاما بصدد الحصول على موقعها في الجناح الغربي علاوة على السماح لها بالاطلاع على معلومات سرية وحصولها على هاتف حكومي. ومن غير المتوقع أن تتولى إيفانكا منصبا رسميا أو أن تحصل على راتب.

وتنضم إيفانكا إلى زوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس والمتواجد دائما إلى جانب حماه. وعند الإعلان عن منصب كوشنر في وقت سابق هذا العام قال مساعدون إن إيفانكا لن تتولى منصبا في البيت الأبيض لكنها ستركز على تدبير شؤون إقامة عائلتها في واشنطن.

ومنذ ذلك الحين كثيرا ما عملت إيفانكا مستشارة لوالدها من وراء الكواليس. ويوم الجمعة الماضي جلست إلى جوار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للبيت الأبيض.



فرانس24/ رويترز

نشرت في : 21/03/2017