اليمن: التحالف يطلب إشرافا دوليا على ميناء الحديدة الإستراتيجي والأمم المتحدة ترفض

رفضت الأمم المتحدة الاثنين طلبا تقدم به التحالف العربي للمنظمة الأممية من أجل الإشراف على ميناء الحديدة بعد الهجوم الذي استهدف قاربا كان على متنه عشرات اللاجئين الصوماليين قبالة ساحل اليمن.

رفضت الأمم المتحدة الاثنين طلب التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الإشراف على ميناء الحديدة الإستراتيجي في هذا البلد والذي يسيطر عليه الحوثيون الزيديون.

وكان التحالف العربي الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية طالب الأحد بوضع هذا الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الحديدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في هذا البلد وإن "هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين". وأضاف إن "المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصرا وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك".

وفي بيان أصدره الأحد جدد التحالف العربي التأكيد على أنه "غير مسؤول عن الهجوم" مطالبا بأن يتم "وضع ميناء الحديدة فورا تحت إشراف الأمم المتحدة" لأن من شأن ذلك أن "يسهل تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وينهي استخدام الميناء لتهريب الأسلحة والبشر".

وأوقع النزاع اليمني نحو 7700 قتيل وأكثر من 42500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

ويشهد اليمن حاليا "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" و"خطر مجاعة كبيراً" وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 21/03/2017