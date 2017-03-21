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أوروبا

بريطانيا تحظر حمل أجهزة إلكترونية على متن طائرات قادمة من خمس دول عربية وتركيا

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/03/2017

بعد الولايات المتحدة، اتخذت بريطانيا الثلاثاء قرارا بحظر الحواسيب المحمولة واللوحية على متن طائرات قادمة من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

انضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات الى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما اعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وإثر عدة اجتماعات رأستها رئيسة الحكومة تيريزا ماي، قررت خلالها "تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان"، بحسب بيان للمتحدث.

كما أضاف البيان البريطاني أنه "بموجب هذه الإجراءات الجديدة، لن يسمح للركاب الذين يصعدون إلى طائرات متجهة إلى المملكة المتحدة من الدول المعنية، أن يحملوا معهم داخل الطائرة أي حاسوب محمول أو لوحي أو هاتف محمول يزيد طوله عن 16 سم وعرضه 9,3 سم وسمكه 1,5 سم".

واتخذت الولايات المتحدة الاجراءات ذاتها حيال ثماني دول جميعها حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، وهي تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب، مشيرة إلى مخاطر اعتداءات "إرهابية" في ظرف تتميز فيه سياستها بالتشدد في ملف الهجرة.

وشركات الطيران التي يشملها الحظر هي الخطوط البريطانية "بريتش ايرويز"، و"إيزي جت" و"جيت2زكوم" و"مونارك" و"توماس كوك" و"تومسون" والخطوط التركية، وخطوط الشرق الأوسط اللبنانية، و"مصر" للطيران، و"الملكية الأردنية" والخطوط السعودية، والخطوط التونسية.
 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 21/03/2017

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