تركيا تلغي التجمعات المقررة في ألمانيا بشأن الاستفتاء حول صلاحيات أردوغان

قررت الحكومة التركية الثلاثاء إلغاء كل التجمعات المقررة في ألمانيا، بشأن الاستفتاء المرتقب في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في نيسان/أبريل المقبل.

أعلنت منظمة مؤيدة للرئيس التركي الثلاثاء، أن أنقرة قررت إلغاء كل التجمعات في ألمانيا بشأن الاستفتاء المرتقب في تركيا في 16 نيسان/أبريل، حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبهذا الخصوص، قالت ناطقة باسم "خلية التنسيق في كولونيا"، التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، "تم إلغاء كل الفعاليات المرتقبة لاحقا"، موضحة أن هذا القرار "اتخذ في أنقرة" بعد أسابيع من التوتر بين ألمانيا وتركيا بسبب هذه التجمعات.

وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أزمة، وخصوصا مع ألمانيا، مع تصاعد التوتر قبل استفتاء 16 نيسان/أبريل حول إلغاء منصب رئيس الوزراء وتوسيع صلاحيات الرئيس.

وكان وزراء أتراك يرغبون في دعم حملة أردوغان لدى الشتات التركي، يعتزمون المشاركة في تجمعات في ألمانيا، لكن السلطات المحلية والبلدية منعت تلك التجمعات لأسباب لوجستية، فيما ردت أنقرة بغضب، حيث اتهم أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باللجوء إلى "ممارسات نازية"، ما أثار استياء شديدا في برلين.

من جانبها، هددت ميركل الاثنين بمنع السياسيين الأتراك من تنظيم أية تجمعات انتخابية على الأراضي الألمانية، إذا لم تتوقف أنقرة عن وصف المسؤولين الألمان بممارسات "نازية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/03/2017