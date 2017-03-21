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الشرق الأوسط

سوريا: اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة شرقي دمشق

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/03/2017

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الثلاثاء أن اشتباكات عنيفة تدور بين فصائل المعارضة و قوات النظام السوري شرقي دمشق.

 
شنت فصائل جهادية ومقاتلة فجر الثلاثاء هجوماً جديدا شرقي دمشق بعد يومين من هجوم تصدت له قوات النظام السوري، وذلك وفق ما أعلنه "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وأفاد المرصد أن "المعارك العنيفة تجددت فجر اليوم في محاور المعامل وكراش والكهرباء ومحيط السيرونكس بحي جوبر وأطرافه (...) وتترافق الاشتباكات مع تنفيذ طائرات حربية غارات على محاور القتال بالإضافة للقصف الصاروخي المتبادل والعنيف بين الطرفين".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أنه "سمع دوي انفجار عنيف يرجح أنه ناجم عن هجوم بسيارة مفخخة على موقع لقوات النظام بين حي جوبر والقابون". وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 12 شخصا أصيبوا بجروح جراء هجمات بالصواريخ.

وقال مراسل "وكالة الأنباء الفرنسية" إنه سمع دوي انفجار قوي في حوالي الخامسة والنصف صباحا (3,30 ت غ) تبعه قصف عنيف لم يتوقف منذ ذلك الحين.

وشنت تنظيمات جهادية ومسلحة الأحد هجوما انطلاقا من حي جوبر على حي العباسيين وهي أقرب نقطة يصلونها من وسط دمشق منذ سنتين. لكن القوات الحكومية تصدت للهجوم مع تدخل سلاح الجو.

وتأتي هذه التطورات قبل جولة جديدة من المفاوضات المقررة الخميس في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 21/03/2017

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