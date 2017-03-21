غويانا الفرنسية: إرجاء إطلاق صاروخ إلى الفضاء بسبب احتجاجات عمالية

تسببت تظاهرة عمالية احتجاجية في غويانا الفرنسية الثلاثاء، بتأخير إطلاق صاروخ "أريان5"، الذي يهدف لوضع قمرين اصطناعيين في مدار الأرض.

أرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5"، الذي كان مقررا الثلاثاء، لوضع قمرين اصطناعيين في مدار الأرض، بسبب حركة عمالية احتجاجية في محيط قاعدة الإطلاق في غويانا الفرنسية، بحسب ما أعلنت مجموعة "أريان سبايس" الفضائية الفرنسية.

ولم يكن ممكنا نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق بسبب حاجز أقامه متظاهرون على مدخل قاعدة "كورو" الفضائية، إذ وضع المشاركون الإطارات والألواح، في التظاهرة المطلبية بدعوة من اتحاد العمال حالت دون ذلك.

وبهذا الشأن، قالت الشركة التي تتولى وضع عدد كبير من الأقمار الاصطناعية في مدار الأرض، "بسبب تحرك احتجاجي، لم نتمكن من نقل الصاروخ القاذف إلى منطقة الإطلاق". وأضافت أنها اضطرت بسبب ذلك إلى إرجاء العملية 24 ساعة.

من جانبه، قال مسؤول نقابي إن التظاهرة أقيمت قرب القاعدة الفضائية لجذب الأنظار إلى مطالب العمال.

وكان مقررا أن يضع الصاروخ في مدار الأرض قمرين للاتصالات، أحدهما لحساب المشغل البرازيلي "تيليبراس أس آيه"، والثاني لحساب المشغل الكوري الجنوبي "كتسات".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/03/2017