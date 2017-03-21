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رياضة

فيفا: إنهاء مسيرة حكم غاني لتلاعبه بنتيجة مباراة ضمن تصفيات كأس العالم

© أ ف ب | أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/03/2017

تسببت فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بمعاقبة الحكم الغاني جوزيف لامبتي بالإيقاف مدى الحياة، بقرار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الاثنين.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين، إنه عاقب الحكم الغاني جوزيف لامبتي بالإيقاف مدى الحياة، بعد ضلوعه في فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح فيفا أن لامبتي أدين بانتهاك اللوائح خلال فوز جنوب أفريقيا 2-1 على السنغال في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية.

ولم يذكر فيفا مزيدا من التفاصيل، لكن الاتحاد الأفريقي للعبة قال إن لامبتي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لجنوب أفريقيا، وقرر معاقبته بالإيقاف ثلاثة أشهر.

وأضاف الاتحاد الأفريقي أن لامبتي أدين "بسوء الأداء" في المباراة، "وأهدى بشكل خاطئ ركلة جزاء من لمسة يد رغم أن اللاعب لم يلمس الكرة بيده". ونفذ الركلة اللاعب ثولاني هلاتشوايو بنجاح في الدقيقة 42، ثم أضاف ثولاني سيريرو هدفا ثانيا بعدها بثلاث دقائق.

وبذلك عادلت جنوب أفريقيا رصيد بوركينا فاسو بحصد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث نقاط للسنغال، بينما لم ينل منتخب الرأس الأخضر أي نقطة في المجموعة.

وليست هذه الحادثة الأولى، إذ سبق للاتحاد الأفريقي أن عاقب لامبتي بالإيقاف ستة أشهر بعدما احتسب هدفا من لمسة يد في نصف نهائي دوري الأبطال في 2010.

ولم يحدد الفيفا إن كانت نتيجة المباراة ستبقى على حالها أم سيقرر إعادة اللقاء.

 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 21/03/2017

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