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ثقافة

مهرجان كان السينمائي2017: مونيكا بيلوتشي تقدم حفلي الافتتاح والاختتام

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/03/2017

وقع الاختيار على الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي لتقديم حفلي الافتتاح والاختتام لمهرجان كان السينمائي في دورته السبعين التي تنطلق في 17 من أيار/مايو وتختتم في الـ28 من نفس الشهر، وذلك وفق ما أكدته قناة "كانال بلس" ووكالة الأنباء الفرنسية.

تتولى الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تقديم حفلي الافتتاح والختام لمهرجان كان السينمائي في دورته السبعين (17 إلى 28 أيار/مايو)، وهي مهمة شغلتها سنة 2003، على ما أفادت قناة "كانال بلس" ووكالة الأنباء الفرنسية.

وتخلف بيلوتشي البالغة من العمر 52 عاما الكوميدي والفكاهي الفرنسي لوران لافيت الذي ترأس هذين الحفلين خلال الدورة التاسعة والستين للمهرجان العام الماضي للسنة الثانية على التوالي. وستكون لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته السبعين برئاسة المخرج الإسباني بدرو المودوفار.

وذكّرت "كانال بلس" المشاركة في الإنتاج والناقل الحصري في فرنسا من دون ترميز لـمهرجان كان السينمائي بأن "مونيكا بيلوتشي لها تاريخ طويل من الصداقة مع مهرجان كان، ففي سنة 2000، صعدت للمرة الأولى على السلالم لتقديم فيلم ’(أندر) ساسبيشن‘ لستيفن هوبكينز (...) وقد عادت بعد سنتين مع فيلم ’ايريفيرسيبل‘ المثير لغاسبار نويه الذي صدم رواد المهرجان وأثار الإعجاب في كان من خلال جدلية لا تزال في الذاكرة".

وتولت مونيكا بيلوتشي عضوية لجنة التحكيم سنة 2006 خلال رئاسة وونغ كار-واي. وفي السنوات اللاحقة، عادت الممثلة الإيطالية إلى كان للمشاركة في المنافسة الرسمية مع فيلمين للإيطالي ماركو توليو جوردانا والفرنسية مارينا دو فان.

كذلك عادت إلى كان في سنة 2014 لتقديم فيلم "ذي ووندرز" للإيطالية أليس رورفاكر الذي فاز بالجائزة الكبرى المقدمة من لجنة التحكيم.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/03/2017

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