سوريا: سقوط عشرات القتلى في غارة للتحالف الدولي على مدرسة تأوي نازحين

شنت طائرات يشتبه بأنها تابعة للتحالف الدولي غارة على منطقة المنصورة في محافظة الرقة وأصابت مدرسة تسكنها عائلات نازحة من الرقة وحمص وحلب، ما أدى لمقتل 33 شخصا على الأقل. وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها التحالف بالتسبب بمقتل مدنيين في منشآت عامة بعد أن تسببت غارة أخرى على مسجد بمقتل 42 شخصا.

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الأربعاء عن سقوط 33 قتيلا على الأقل في غارة للتحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" على مدرسة تستخدم مركزا لإيواء للنازحين في محافظة الرقة بشمال سوريا الثلاثاء.

وأكد المرصد أن الغارة جرت صباح الثلاثاء في جنوب بلدة المنصورة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة الرقة. وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى "مقتل 33 شخصا من عائلات نازحة من الرقة وحلب وحمص" في الغارة. وأضاف أن "عمليات انتشال الجثث و(إجلاء) الضحايا من المباني جارية، وحتى هذه اللحظة كان هناك شخصان فقط على قيد الحياة انتشلا من تحت الأنقاض".

وأشار المرصد إلى أنه حدد الجهة المسؤولة عن الغارات من خلال نوع المقاتلات الجوية والذخائر التي تستخدمها. وأضاف أن "المدرسة التي استهدفت كانت تضم نحو خمسين أسرة من النازحين".

ولا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على قسم كبير من محافظة الرقة، وتشن قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف قوات عربية وكردية يدعمه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، هجوما لاستعادة السيطرة على الرقة.

وأقر التحالف الدولي الذي يشن أيضا غارات على الجهاديين في العراق في مطلع آذار/مارس بأنه تسبب في مقتل 220 مدنيا على الأقل منذ العام 2014 في البلدين، بينما أشار بعض المراقبين إلى أن الحصيلة أكبر بكثير.

قصف تركي لمناطق كردية ردا على مقتل جندي تركي برصاص قناص

قال الجيش التركي اليوم الأربعاء إن جنديا تركيا قتل برصاص قناص عبر الحدود السورية في منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا. وقتل الجندي في إقليم هاتاي الحدودي التركي.



وجاء إطلاق النار بعد يومين من إعلان وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن روسيا تقيم قاعدة عسكرية في سوريا على الحدود مع هاتاي، وأنها ستساعد في تدريب مقاتليها.وأضاف الجيش التركي في بيان أنه رد على إطلاق النار بعد مقتل الجندي.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن عشرة مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي تركي لقرى سورية في منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود مع تركيا. وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب "اليوم ومنذ الساعة الثامنة صباحا بدأت المدفعية التركية بقصف القرى الحدودية لمنطقة عفرين". وأضاف "ما زالت عملية القصف مستمرة من قبل الجيش التركي. أي رد من قبل قواتنا في تلك المنطقة يأتي ضمن حق الدفاع عن النفس".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 22/03/2017