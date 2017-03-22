مباشر: إطلاق نار أمام البرلمان البريطاني في لندن ووقوع عدة إصابات

أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع عدة إصابات الأربعاء في إطلاق نار أمام برلمان ويستمنستر في لندن. وتم إغلاق الحي بالكامل، وقال ديفيد ليدنغتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا داخل محيط البرلمان.

وقع إطلاق نار الأربعاء أمام برلمان ويستمنستر في لندن، حسب ما أعلنت الشرطة البريطانية ما أدى لإصابة 12 شخصا على الأقل وإغلاق الحي بالكامل بحسب ما أعلن متحدث ووسائل إعلام بريطانية.

وقال متحدث باسم مجلس العموم إنه تم إغلاق المبنى وأبقي النواب في داخله بسبب "حادث أمني"، من جانبها أكدت الحكومة البريطانية، على لسان المتحدث باسمها أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أمان إثر الحادث، دون ذكر أين كانت ماي عندما وقع الهجوم.

فيما قال ديفيد ليدنغتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا داخل محيط البرلمان. كما طلب من موظفي البرلمان البقاء داخل حرم المبنى.

وقال "الشرطة المسلحة أطلقت الرصاص على المهاجم المزعوم وتستعد عربة إسعاف حاليا لنقل المصابين." مضيفا "توجد تقارير أيضا تفيد بأحداث عنف أخرى في قصر ويستمنستر لكن من الخطأ أن أخوض في تفاصيل قبل تأكيدات من الشرطة".

فرانس24/ أ ف ب / رويترز



نشرت في : 22/03/2017