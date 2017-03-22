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أوروبا

العاصمة البلجيكية تقف دقيقة صمت تخليدا لذكرى ضحايا اعتداءات بروكسل

© أ ف ب | موظفو مطار زافنتيم الدولي في بروكسل يقفون دقيقة صمت تكريما للضحايا

فيديو سليم بدوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/03/2017

وقف البلجيكيون دقيقة صمت بحضور الملك والملكة خلال حفل تكريم في مطار زافنتيم بالعاصمة بروكسل في الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات الإرهابية التي تعد الأسوأ في تاريخ البلاد. وأقيم الحفل تخليدا لذكرى ضحايا الاعتداءات التي أوقعت 32 قتيلا في المطار وفي محطة مالبيك للمترو في الحي الأوروبي للمدينة، ومن المقرر أن يزيح الملكان الستار عن نصب تذكاري للضحايا.

وقف ملك وملكة بلجيكا فيليب وماتيلد مع ضحايا ناجين من اعتداءات بروكسل وممثلين عن أجهزة الإنقاذ، دقيقة صمت في مطار بروكسل الأربعاء في الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات الدامية التي أوقعت 32 قتيلا في هذا المطار وفي محطة للمترو في العاصمة.

وبدأت دقيقة الصمت عند الساعة 07:58 (06:58 ت غ) في اللحظة نفسه التي فجر فيها إبراهيم البكراوي ونجم العشراوي شحنات ناسفة في مطار زافنتيم الدولي في 22 آذار/مارس 2016. وشارك الحضور في مراسم رسمية أمام المطار الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداء. وتمت تلاوة أسماء الضحايا الـ16 الذين سقطوا في المطار والمتحدرين من سبع دول.

من المقرر أن يتوجه بعدها الملك بالمترو إلى محطة مالبيك في الحي الأوروبي للعاصمة، حيث فجر خالد البكراوي شقيق إبراهيم حزامه الناسف عند الساعة 09:11 مما أوقع أيضا 16 قتيلا. كما سيزيح الملك والملكة الستار عن نصب تذكاري في ساحة روبرت شومان القريبة من المكان والمحاطة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

بعدها ستتوقف حركة الباصات والترام وسيقف العاملون في القطاع "دقيقة ضجيج" لتأكيد أنهم "لم ينسوا وسيظلوا صامدين ضد الكراهية والإرهاب"، بحسب شركة ستيب للنقل العام في العاصمة.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 22/03/2017

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