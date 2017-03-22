سوريا: تركيا تهاجم منطقة يسيطر عليها الأكراد إثر مقتل أحد جنودها برصاص قناص

هاجم الجيش التركي الأربعاء منطقة في شمال غرب سوريا واقعة تحت سيطرة الأكراد متهما إياهم بقتل أحد جنوده في إقليم هاتاي التركي الواقع على الحدود مع عفرين السورية.

فتحت تركيا النار على منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا الأربعاء بعد أن قالت إن أحد جنودها قتل برصاص قناص عبر الحدود السورية مما يلقي الضوء على شدة التوتر بين تركيا ومقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة.

وأشار الجيش التركي إن الجندي قتل في إقليم هاتاي الحدودي التركي برصاص قناص عبر الحدود من عفرين في سوريا التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الحليف العسكري للولايات المتحدة والتي تلعب دورا مهما في العمليات التي تدعمهما واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق سورية على مسافة أبعد إلى الشرق.

وأقامت الوحدات كذلك علاقات مع روسيا وقالت هذا الأسبوع إن موسكو تقيم قاعدة عسكرية في عفرين وستساعد في تدريب مقاتليها.

وتنظر تركيا لوحدات حماية الشعب الكردية باعتبارها منظمة إرهابية وذراعا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا داخل تركيا، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأغضبها الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب وحذرت من أنها لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" في شمال سوريا. واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب بانتهاك حقوق الإنسان ومحاولة تهجير مدنيين سوريين من العرب والتركمان.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب إن الجيش التركي كان هو المعتدي في واقعة اليوم وإن القصف التركي على البلدات الحدودية حول عفرين أصاب عشرة مدنيين بجروح وما زال مستمرا.

وقال خليل في رسالة مكتوبة "لن نقف مكتوفي الأيدي بالتأكيد في مواجهة أي عدوان وسنستخدم حق الرد في إطار الحق

المشروع في الدفاع عن النفس".

ومما أثار استياء تركيا أن وحدات حماية الشعب تمكنت من إقناع واشنطن وموسكو بالوقوف في صفها بعد أن صورت نفسها قوة منظمة قادرة على مواجهة الجماعات المتشددة واستعادة أراض من تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 22/03/2017