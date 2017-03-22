الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: هل من "مستفيد" من استقالة وزير الداخلية؟

للمزيد

ريبورتاج

ما هي مؤسسات الجمهورية الفرنسية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. انتخابات رئاسية على وقع الفضائح المالية!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

استعادة جامع النوري.. نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية"؟!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. كاهن مدان بالتحرش يستمر في العمل لسنوات!!

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. أي خيارات أمام الرئيس بعد إسقاط تعديل الدستور؟

للمزيد

النقاش

واشنطن - بغداد: نحو استراتيجية مشتركة؟

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: الأوزان الثقيلة في مواجهة مباشرة

للمزيد

رياضة 24

اللجنة الأولمبية التونسية.. إعادة انتخاب محرز بوصيان لعهدة جديدة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: تركيا تهاجم منطقة يسيطر عليها الأكراد إثر مقتل أحد جنودها برصاص قناص

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو مفيدة برهومي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/03/2017

هاجم الجيش التركي الأربعاء منطقة في شمال غرب سوريا واقعة تحت سيطرة الأكراد متهما إياهم بقتل أحد جنوده في إقليم هاتاي التركي الواقع على الحدود مع عفرين السورية.

فتحت تركيا النار على منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا الأربعاء بعد أن قالت إن أحد جنودها قتل برصاص قناص عبر الحدود السورية مما يلقي الضوء على شدة التوتر بين تركيا ومقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة.

وأشار الجيش التركي إن الجندي قتل في إقليم هاتاي الحدودي التركي برصاص قناص عبر الحدود من عفرين في سوريا التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الحليف العسكري للولايات المتحدة والتي تلعب دورا مهما في العمليات التي تدعمهما واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في مناطق سورية على مسافة أبعد إلى الشرق.

وأقامت الوحدات كذلك علاقات مع روسيا وقالت هذا الأسبوع إن موسكو تقيم قاعدة عسكرية في عفرين وستساعد في تدريب مقاتليها.

وتنظر تركيا لوحدات حماية الشعب الكردية باعتبارها منظمة إرهابية وذراعا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا داخل تركيا، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي وتشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأغضبها الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب وحذرت من أنها لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" في شمال سوريا. واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب بانتهاك حقوق الإنسان ومحاولة تهجير مدنيين سوريين من العرب والتركمان.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب إن الجيش التركي كان هو المعتدي في واقعة اليوم وإن القصف التركي على البلدات الحدودية حول عفرين أصاب عشرة مدنيين بجروح وما زال مستمرا.

وقال خليل في رسالة مكتوبة "لن نقف مكتوفي الأيدي بالتأكيد في مواجهة أي عدوان وسنستخدم حق الرد في إطار الحق
المشروع في الدفاع عن النفس".

ومما أثار استياء تركيا أن وحدات حماية الشعب تمكنت من إقناع واشنطن وموسكو بالوقوف في صفها بعد أن صورت نفسها قوة منظمة قادرة على مواجهة الجماعات المتشددة واستعادة أراض من تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 22/03/2017

  • تركيا

    تركيا: مقتل جنديين تركيين و20 مسلحا كرديا في اشتباكات بمنطقة هكاري

    للمزيد

  • تركيا

    قتلى وجرحى في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني في شرق تركيا

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: مقتل خمسة جنود أتراك في كمين لحزب العمال الكردستاني

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي