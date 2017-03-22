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الشرق الأوسط

غزة: مقتل شاب فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على القطاع

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/03/2017

أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف على قطاع غزة، قال شهود إنها استهدفت مجموعة شبان كانوا قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل، ما أدى لمقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، حسب بيان أصدرته وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخران بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم فجر الأربعاء في المنطقة الحدودية الواقعة شرق رفح في جنوب قطاع غزة، كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان "استشهد المواطن يوسف شعبان أبو عاذرة (18 عاما) وأصيب اثنان آخران جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفهم فجر اليوم شرق حي النهضة شرق مدينة رفح". وأوضح القدرة أن حالة أحد الجريحين "صعبة"، مشيرا إلى أنهما نقلا مع القتيل إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وأوضح المتحدث أن "طاقم الإسعاف عثر على جثمان الشهيد الذي أصيب بشظايا في الوجه وأنحاء الجسم بعد وقت من البحث عنه في تلك المنطقة" القريبة من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبحسب شهود عيان فإن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف فجر الأربعاء استهدفت مجموعة من الشبان كانوا قرب الحدود بين القطاع المحاصر والدولة العبرية.

فرانس24/ أ ف 

نشرت في : 22/03/2017

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