دول التحالف الدولي تتعهد بالقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" وزعيمه

تضمن البيان الختامي لاجتماع دول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد الجهاديين في سوريا والعراق، تعهدا من جانبها للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" وزعيمه أبو بكر البغدادي.

وعدت الدول الـ68 المنضوية في إطار تحالف عسكري تقوده واشنطن ضد الجهاديين في سوريا والعراق بالقضاء على "التهديد العالمي" لتنظيم "الدولة الإسلامية" وزعيمه أبو بكر البغدادي، وذلك خلال اجتماع استضافته واشنطن الأربعاء وأثقلت عليه معلومات عن مقتل عشرات المدنيين في شمال سوريا في غارة للتحالف.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة ليستقبل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمرة الأولى عشرات من نظرائه الأجانب، وسط تساؤلات عدد من الدول عن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يكرر أنه سيقضي على الجهاديين.

ويريد ترامب زيادة ميزانية الدفاع بنسبة عشرة بالمئة وخفض موارد الدبلوماسية بنسبة 28 بالمئة. وفي هذا الإطار طلب ترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون) وضع خطة كاملة تهدف إلى "تدمير" تنظيم "الدولة الإسلامية" و"اجتثاث هذا العدو المقيت من العالم".

واعتمد البيان الختامي لاجتماع التحالف نفس هذا الخطاب الحربي، إذ أنه أكد على أن الدول الأعضاء في التحالف "متحدة في تصميمها على القضاء على هذا التهديد العالمي". وفي مستهل الاجتماع أكد تيلرسون أن مقتل البغدادي "مسألة وقت". وقال "لقد قتل تقريبا كل معاوني أبو بكر البغدادي بمن فيهم العقل المدبر لاعتداءات بروكسل وباريس. وأن يلقى البغدادي المصير نفسه مسألة وقت".

مضيفا أن "ما يجمع بيننا اليوم هو التزامنا بهزيمة قوة الشر العالمية وأؤكد على كلمة التزام"، مشددا على أن "نجاح هذه المهمة يعتمد على التفاني لتحقيق هدفنا المتمثل بهزيمة هذا التنظيم".

وسعى وزير الخارجية الأمريكي إلى طمأنة حلفاء بلاده القلقين من سياسة الإدارة الجديدة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "هزيمة تنظيم الدولة "الإسلامية" هو الهدف رقم 1 للولايات المتحدة في المنطقة".

وهذا الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين الذي بادر إلى إنشائه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2014، أرخت عليه معلومات عن مقتل 33 مدنيا على الأقل في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة أمريكية قرب الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" شمال سوريا، على ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/03/2017