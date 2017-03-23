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الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: الذعر والبؤس يسيطران على أكثر من 400 ألف عراقي محاصر غرب الموصل

© أ ف ب | نازحون عراقيون من الموصل يفترشون الأرض في مخيم حمام العليل في 20 آذار/مارس 2017

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/03/2017

قال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين الخميس إن "الأسوأ لم يأت بعد" في معركة الموصل العراق، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في الحي القديم في حالة من "الذعر والبؤس"، غير قادرين على الخروج خوفا من قناصة تنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس أن نحو 400 ألف مدني عراقي محاصرون في الحي القديم بغرب مدينة الموصل العراقية الذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" في ظل نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية بينما تدور حولهم معركة حامية الوطيس بين المتشددين والقوات الحكومية.

ويخاف الكثير من المدنيين الهرب بسبب قناصة تنظيم "الدولة الإسلامية" وألغامه. لكن برونو جيدو، ممثل المفوضية في العراق، قال إن 157 ألف شخص وصلوا إلى مركز استقبال مؤقت خارج الموصل منذ بدأت الحكومة العراقية حملتها بغرب الموصل قبل شهر.

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وأضاف جيدو "الأسوأ لم يأت بعد... لأن وجود 400 ألف شخص محاصرون في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتما إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل."

وتركز القتال في الأسبوع الماضي على المدينة القديمة واقتربت القوات النظامية إلى مسافة نحو 500 متر من جامع النوري الكبير الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية " في يوليو/تموز عام 2014 إقامة دولة الخلافة التي تضم أجزاء من العراق وسوريا.

ويتراجع مقاتلو التنظيم المتشدد حاليا في حين يتعرض معقلهم في سوريا للهجوم كذلك. لكنهم ما زالوا يسيطرون على ما يقدر بنحو 40 بالمئة من غرب الموصل وقد تستغرق المعركة لاستعادة هذا الجزء أسابيع.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 23/03/2017

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