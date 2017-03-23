الكونغرس الأمريكي يؤجل التصويت على إلغاء قانون "أوباماكير"

فشل الجمهوريون الخميس في حشد التأييد للتصويت على إلغاء قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية وإقرار قانون آخر، وقد أعلن مصدر في الكونغرس أنه تم تأجيل التصويت.

أرجأ الكونغرس الأمريكي الخميس التصويت على إلغاء قانون "أوباماكير" للرعاية الصحية وإقرار قانون آخر بدلا منه بسبب وجود العديد من المعارضين داخل الحزب الجمهوري.

وقال مصدر في الكونغرس "لا تصويت هذا المساء" ما يشكل ضربة للرئيس دونالد ترامب الذي أخفق في التوصل إلى اتفاق مع معارضي الصيغة المقترحة لتحل محل القانون المذكور في صفوف الغالبية الجمهورية. من جهته، أعلن البيت الأبيض أن التصويت سيتم الجمعة.

ولم يتم التوصل إلى أي حل وسط في ختام لقاء في البيت الأبيض مع نحو ثلاثين نائبا جمهوريا من المحافظين المتشددين.

ورغم إعراب البيت الأبيض في وقت سابق عن ثقته بتمرير التعديل، قال مارك ميدوز الذي يقود النواب غير الممتثلين في "تجمع الحرية" (فريدوم كوكوس) المؤلف من غلاة المحافظين المنبثقين من تيار حزب الشاي الذي برز في 2010، "ليس لدينا عدد كاف من أعضائنا المستعدين للتصويت مع" التعديل، مع إشادته بجهود ترامب وانفتاحه.

وأكد المحافظون المعارضون حيازة عدد كاف من الأصوات لإفشال المشروع الجديد، لكن قادة الجمهوريين يواصلون المساومة لإقناعهم بالبقاء في صف الأكثرية.

ومنذ صدور قانون أوباماكير قبل سبع سنوات تماما وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/03/2017