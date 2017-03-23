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الشرق الأوسط

مصر: السجن من سنة إلى خمس سنوات ضد 6 شرطيين أدينوا بضرب مواطن حتى الموت

© أ ف ب/ أرشيف | دورية للشرطة الخاصة المصرية في حي الحرم بالجيزة جنوب القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/03/2017

حكم بالسجن من سنة إلى خمس سنوات على ستة شرطييين مصريين على خلفية إدانتهم بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في الجيزة جنوب القاهرة عام 2012.

حكمت محكمة جنايات مصرية الأربعاء بالسجن من سنة حتى خمس سنوات بحق ستة شرطيين بينهم ضابطان أدينوا بضرب مواطن حتى الموت في آخر حكم من نوعه، إثر تعهد الدولة بالتصدي لتجاوزات الشرطة، حسبما أفاد مصدر قضائي.

وتتعلق القضية بالمحاسب سعد سعيد البالغ آنذاك 26 عاما والذي توفي في مركز للشرطة في الجيزة جنوب القاهرة، في آذار/مارس 2012 إثر توقيفه. وقال مسؤول قضائي إن محكمة جنايات الجيزة قضت الأربعاء بسجن نقيب شرطة 5 سنوات ومقدم شرطة سنة و4 أمناء شرطة 3 سنوات "لإدانتهم بضرب المجني عليه حتى الموت" في إشارة إلى تعذيبه.

وقال المحامي محمد عبد العزيز، محامي المجني عليه "هذا انتصار لنا. الحكم رادع وإن كنا نأمل في إدانتهم بالقتل العمد لا الضرب حتى الموت".

ويحق للمتهمين الذين قدموا للمحاكمة وهم طلقاء الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في مصر. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو إلغائه وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة.

وفي تموز/يوليو الفائت، قضت محكمة مصرية بسجن 6 شرطيين بينهم ضابط أدينوا بضرب مواطن حتى الموت في مركز للشرطة في محافظة الأقصر جنوب البلاد.

وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك..

وتقول منظمات دولية إن تجاوزات الشرطة تفشت مجددا بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/03/2017

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