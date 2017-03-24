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رياضة

بنزيمة يطالب ديشان بتفسير استبعاده مجددا من تصفيات كأس العالم 2018 ويصف قراره بـ"غير العادل"

© أ ف ب / أرشيف | كريمة بنزيمة رفقة ديشان خلال حصة تدريبية للمنتخب الفرنسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/03/2017

وصف كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد قرار استبعاده من المنتخب الفرنسي من طرف المدرب ديدييه ديشان بـ"غير العادل"، وقال إنه يحس بالإحباط لعدم مشاركته في مباريات دولية

طلب كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد من ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي تفسيرا حول السبب وراء عدم اختياره للمواجهة التي يخوضها الفرنسيون أمام لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 يوم السبت.

وعوقب بنزيمة بالإيقاف لأجل غير مسمى عن المشاركة مع فرنسا بعد اتهامه بمحاولة ابتزاز مزعومة لزميله في المنتخب ماتيو فالبوينا باستخدام شريط جنسي لكن العقوبة رفعت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلى الرغم من رفع العقوبة إلا أن بنزيمة شعر بالإحباط لعدم اختياره لمباراة السبت أمام لوكسمبورغ وكذلك لمواجهة إسبانيا بعدها بأيام على الرغم من الأداء المميز الذي يبصم عليه مع نادي ريال مدريد الإسباني.

قرار "غير عادل"

وقال بنزيمة لراديو مونت كارلو اليوم الخميس، حول قرار ديشان،  "هذا ليس عادلا لأنني لم أحصل على أي تفسير. أنا رجل أحترم نفسي وأرغب في الحصول على تفسير لعدم استدعائي." وتابع "أرغب في مقابلة المدرب ليبلغني بما يفكر فيه. يجب أن أعرف."

ولعب بنزيمة 81 مباراة دولية كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وعبر عن أمله في خوض المزيد من المواجهات مع منتخب بلاده. وقال "مسيرتي الدولية لم تنته بعد. لا أرغب في الاستسلام. "يصعب علي أن أستبعد رغم أني ألعب لناد كبير. أعشق كرة القدم وخوض المواجهات الكبرى. المنتخب الوطني يوفر لك فرصة خوض مباريات على أعلى مستوى."
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017

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