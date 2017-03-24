لاعبو فريق الأرجنتين لكرة القدم يتفادون كارثة بعد أن فتح باب طائرة كانت تقلهم

تفادى لاعبو فريق راسينغ الأرجنتيني كارثة خلال إقلاع طائرة كانت تقلهم الأحد، إذ فتح باب طائرتهم تلقائيا، إلا أن السائق تمكن من قطع الغاز في الوقت المناسب، وقد صرح الأحد أحد لاعبي الفريق بالتفاصيل.

تم تفادي كارثة جديدة في كرة القدم بعد أن فتح تلقائيا باب طائرة تشارتر تقل فريق راسينغ الأرجنتيني خلال مرحلة الإقلاع إذ تمكن السائق من قطع الغاز في الوقت المناسب. حيث انطلقت الطائرة المروحية الصغيرة بسرعة على مدرج الإقلاع في مطار كوردوبا فبدأ اللاعبون المذعورون بالصراخ لإنذار السائق بأن أحد أبواب الطائرة مفتوح.

ووقع الحادث الأحد بعد مباراة بلغرانو مع راسينغ، ولم يكشف عنه إلا الخميس من قبل أحد ركاب الطائرة.

ووقعت كارثة في تشرين الثاني/نوفمبر أدمت قلوب عشاق كرة القدم في أمريكا الجنوبية عندما سقطت طائرة تقل لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي وهم في الطريق إلى ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو في نهائي كوبا سوداميريكانا.

وأدى حادث سقوط طائرة الـ"تشارتر" إلى مصرع 71 شخصا من أصل 77 راكبا كانوا على متنها بينهم لاعبو الفريق البرازيلي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017