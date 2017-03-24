تصفيات كأس العالم: منتخب البرازيل يحقق إنجازا تاريخيا وميسي ينقذ الأرجنتين

استطاع ليونيل ميسي أن ينعش آمال بلاده بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018 بهدف ثمين سجله في شباك تشيلي. فيما سحقت البرازيل مضيفتها الأوروغواي.

ألحقت البرازيل هزيمة قاسية بمضيفتها الأوروغواي 4-1 في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 لتقطع شوطا كبيرا نحو النهائيات، في حين سجل ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في شباك تشيلي لينعش آمال فريقه.

رقم تاريخي للبرازيل

على ملعب سنتيناريو، حرم فريق الأوروغواي من نجمه مهاجم برشلونة لويس سواريز، ليسقط سقوطا مدويا أمام البرازيل 1-4 . فوز يعود الفضل فيه إلى ثلاثية لاعب الوسط باولينيو لتبتعد البرازيل عن منافسا بفارق 7 نقاط، وتحقق الفوز السابع المتوالي في تصفيات كأس العالم وهو ما يحصل لها للمرة الأولى في تاريخها.

وتقدمت الأوروغواي بعد مرور 9 دقائق عندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر إعاقة إدينسون كافاني داخل المنطقة، فتولى الأخير تنفيذها بنجاح. بيد أن باولينيو أطلق كرة صاروخية بعدها بـ10 دقائق سكنت الزاوية العليا مدركا التعادل للبرازيل. ثم تابع باولينيو نفسه كرة وصلته من فيليبي كوتينيو داخل الشباك من مسافة قريبة (51)، قبل أن يضيف نجم برشلونة نيمار الثالث من كرة ساقطة رائعة في الدقيقة 75 ليحسم النتيجة بنسبة كبيرة.

لكن باولينيو أبى إلا أن يسجل الهاتريك في الوقت بدل الضائع متابعا الكرة بصدره داخل الشباك.

وقال تيتي "من أجل أن تفوز في هذا الملعب يجب أن تكون قويا جدا. التغلب على الأوروغواي في ملعبها ليس أمرا سهلا على الإطلاق".

انتعاش آمال الأرجنتين

وفي بوينوس ايرس، قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى فوز ثمين على تشيلي بهدف للا شيء بتسجيله من ركلة جزاء إثر عرقلة خوسيه فوينزاليدا لانخل دي ماريا داخل المنطقة بعد مرور 16 دقيقة من المباراة.

ودخل منتخب الأرجنتين مواجهته مع تشيلي وهو في حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث واعتمد مدربه أدغاردو باوتسا تشكيلة هجومية قوامها الثلاثي ميسي وسيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا.

في المقابل، غاب عن تشيلي لاعب وسط بايرن ميونيخ أرتورو فيدال في حين شارك الكسيس سانشيز بعد أن حام الشك حول ذلك لإصابة في كاحله.

مباريات حاسمة

وفي بارنكيا، حققت كولومبيا فوزا صعبا على بوليفيا المتواضعة بهدف وحيد. وجاء الهدف متأخرا وسجله لاعب وسط ريال مدريد خاميس رودريغيز من كرة مرتدة من ركلة جزاء تصدى لها الحارس البوليفي كارلوس لامبي ليعيدها رودريغيز داخل الشباك. واحتسب الحكم ركلة الجزاء إثر احتكاك بين خوان كوادرادو كريستيان كويمبرا داخل المنطقة.

وفي مباراتين أخريين، فازت الباراغواي على الإكوادور 2-1، وتعادلت فنزويلا مع البيرو 2-2.

وتتصدر البرازيل الترتيب العام برصيد30 نقطة مقابل 23 للأوروغواي و22 للأرجنتين و21 لكولومبيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى إلنهائيات مباشرة في حين يخوض صاحب المركز الخامس الملحق القاري في مواجهة بطل أوقيانيا.



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017