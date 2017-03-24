الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

سوريا : من يلعب ورقة الرقة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تؤثر "الانتهاكات" على وزن حفتر في الحوار السياسي؟

للمزيد

النقاش

بريطانيا: تكاليف الإرهاب وتداعياته

للمزيد

حدث اليوم

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية: ساعة الحسم؟

للمزيد

ثقافة

بعد سنوات من البحث.. من رسم لوحة "بحيرة لومو"؟

للمزيد

هي الحدث

لطيفة بن زياتن.. مستمرة في النضال ضد التطرف

للمزيد

حوار

مؤسس حركة تغيير الفلسطينية علي أبو عواد: الفلسطينيون ليسوا ضحايا لأحد!!

للمزيد

حوار

عمرو موسى: يجب أن يكون ملك الأردن ممثل العرب في المناقشات الخاصة بسوريا

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرنسا.. المرشحون للانتخابات الرئاسية يصرحون عن ممتلكاتهم

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

الأمم المتحدة توافق على إرسال بعثة للتحقيق في جرائم ضد أقلية الروهينغا في بورما

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/03/2017

تعتزم الأمم المتحدة إرسال بعثة للتحقيق في جرائم مفترضة في حق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، وقد وافق مجلس حقوق الإنسان الجمعة على إرسال بعثة خاصة لتقصي الحقائق.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين ببورما، لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها "غير مقبولة".

وأضاف  لين أن اللجنة الوطنية في بورما أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا إلى بنغلادش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/ آب.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا".

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلادش منذ أكتوبر/ تشرين الأول، إن قوات الأمن في بورما ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا في حملة "من المرجح كثيرا" أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وقال لين سفير بورما في إشارة إلى القرار "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب بورما المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار."

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 24/03/2017

  • بورما

    مبعوثة الأمم المتحدة تصل ميانمار وتقارير عن انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة

    للمزيد

  • بورما

    فرنسا تدعو إلى وقف العنف ضد مسلمي الروهينغا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

    للمزيد

  • بورما

    بورما تحقق لأول مرة في تجاوزات الشرطة بحق أقلية الروهينغا المسلمة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي