بلجيكا: النيابة تتهم السائق الموقوف في أنفير بمحاولة قتل "ذات طابع إرهابي"

وجهت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة تهمة "محاولة قتل ذات طابع إرهابي" في حق الرجل الذي حاول الخميس صدم مارة بسيارته في مدينة أنفير، لكن مصادر مقربة من التحقيق قالت إن ذلك "إجراء احترازي" من أجل الإبقاء على المشتبه به محتجزا، لأن المحققين لم يتمكنوا بعد من إثبات أنه كان في كامل وعيه.

قالت النيابة الفدرالية البلجيكية الجمعة إن الرجل الذي أوقف الخميس بعدما حاول صدم مارة بسيارته في وسط مدينة أنفير شمال بلجيكا وجهت إليه تهمة "محاولة قتل ذات طابع إرهابي". إلا أن مصدرا مقربا من التحقيق صرح بشرط عدم الكشف عن هويته أن المحققين لم يستطيعوا تأكيد ما إذا كان الهجوم إرهابيا، وقال إن السائق لم يكن منطقيا أثناء التحقيق.

وأفادت مصادر أخرى أن التهم يمكن أن تفسر على أنها "إجراء احترازي" من أجل الإبقاء على المشتبه به محتجزا. فيما قالت النيابة في بيان إن قاضي التحقيق وجه إلى "محمد ر." (39 عاما-تونسي) تهمة "محاولة قتل ذات طابع إرهابي ومحاولة إحداث إصابات ذات طابع إرهابي ومخالفة قانون الأسلحة" ووضع قيد الحجز الاحتياطي.

وذكرت السلطات أنه تمت مصادرة بندقية وأسلحة بيضاء في السيارة بعد اعتقال المشتبه به الخميس.

ويذكر أن المتهم قاد سيارته بسرعة فائقة في منطقة مير للتسوق في أنفير، ما أجبر الناس على القفز للابتعاد عن طريقه، بحسب السلطات، كما تجاهل أمراً أولياً من الجنود بالتوقف.

وقال المحققون إن الرجل في أنفير كان "تحت تأثير شيء" إلا أنه لم يكشف عن ماهية ذلك الشيء. وذكر المصدر أن الرجل لم يكن في حالة تسمح للشرطة باستجوابه. مضيفا أن "تفسيره لما حدث لم يكن منطقياً .. ولم يتم التأكد مما إذا كان الهجوم إرهابياً".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017