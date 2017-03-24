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الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: حرب اليمن تحصد شهريا نحو 100 قتيل أغلبهم على يد التحالف العربي

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/03/2017

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن الحرب في اليمن تسفر شهريا عن وقوع 100 قتيل على الأقل في صفوف المدنيين، أغلبهم بسبب الضربات الجوية وقصف التحالف العربي بقيادة السعودية.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إن نحو 100 مدني يلقون حتفهم شهريا في الحرب اليمنية التي تدخل عامها الثالث يوم الأحد القادم أغلبهم بسبب ضربات جوية وقصف للتحالف الذي تقوده السعودية.

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الصراع يوم الأحد أكد المكتب مقتل 4773 مدنيا وإصابة 8272 في الصراع بين المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي.

وتابع قوله إن من بين أحدث الضحايا 32 لاجئا صوماليا ومدنيا يمنيا واحدا قتلوا في "قصف من سفينة للتحالف" وإطلاق نار من طائرة هليكوبتر أباتشي في هجوم على قاربهم قبالة الساحل قبل نحو أسبوع. وما زال عشرة آخرون في عداد المفقودين.

وذكر مكتب الأمم المتحدة أن المدنيين في مدينة تعز يعانون نقصا حادا" في الغذاء والمياه بسبب اللجان الشعبية المتحالفة مع
الحوثيين والتي تطوق المدينة وتمنع وصول المساعدات.
 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 24/03/2017

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