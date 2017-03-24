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فرنسا

مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية تزور موسكو

© أ ف ب/ أرشيف | مرشحة اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/03/2017

تقوم مرشحة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المنتمي لليمين المتطرف مارين لوبان اليوم الجمعة بزيارة للعاصمة الروسية موسكو التقت خلالها رئيس مجلس النواب الروسي ولجنة العلاقات الخارجية المجلس. وقالت لوبان من موسكو إنها تؤيد توطيد العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

 دافعت مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان الجمعة في موسكو عن التعاون مع روسيا لمكافحة الإرهاب.

والتقت زعيمة الجبهة الوطنية المؤيدة لتوثيق العلاقات مع موسكو والتي تتصدر نتائج استطلاعات الرأي للدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشسلاف فولودين. وأثارت زيارتها تساؤلات بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية رغم نفي موسكو.

وقالت لوبان "إني أؤيد تنمية العلاقات مع روسيا في إطار هذا التاريخ الطويل الذي يربط بين بلدينا. دافعت في كل المحافل عن التعاون بين بلدينا في مكافحة الإرهاب"، مشددة على دور روسيا في سوريا حيث تدعم نظام الرئيس بشار الأسد، ودور فرنسا في منطقة الساحل في أفريقيا.

وتحظى زيارة مارين لوبان بتغطية إعلامية واسعة في روسيا التي زارتها مرارا، وهي من بين السياسيين الأوروبيين الداعين إلى التقارب مع فلاديمير بوتين والمؤيدين لضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

ولم يعلن عن لقاءات مع ممثلين عن الكرملين أو الحكومة.

وتتجه اتهامت لروسيا بدعم مرشحين أوروبيين شعبويين ويعارضون مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وبدا أن الكرملين ارتاح بعد تأييد البريطانيين لبريكسيت وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس إن مارين لوبان "ليست شعبوية وإنما واقعية ومعارضة للعولمة".

واستبعدت الجبهة الوطنية طلب الحصول على قرض روسي جديد بعد قرض من 9 ملايين يورو حصلت عليه من مصرف روسي خاص في 2014 وأثار شكوكا حول رغبة الكرملين في دعمها. وقالت الجبهة الوطنية حينها إن البنوك الفرنسية رفضت إقراضها المال.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 24/03/2017

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