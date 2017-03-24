فرنسا: فيون يتهم هولاند بتنظيم التسريبات إلى وسائل الإعلام

وجه المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون إصبع الاتهام إلى الرئيس فرانسوا هولاند بالوقوف وراء تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام قادت إلى ملاحقته قضائيا، قائلا إن هولاند يترأس "مكتبا أسود" ينظم هذا النوع من التسريبات. ونفى هولاند تماما هذه الادعاءات مؤكدا على احترامه لاستقلالية القضاء.

اتهم المرشح اليميني الفرنسي إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون الخميس الرئيس الحالي فرانسوا هولاند بترؤس "مكتب أسود" ينظم التسريبات إلى وسائل الإعلام.

ويواجه فيون صعوبات جمة في حملته الانتخابية على رأسها ملاحقة من القضاء بسبب وظائف وهمية سجلها لزوجته، وباتت استطلاعات الرأي تضعه في مرتبة متأخرة بين المرشحين.

وصدر بيان عن الرئاسة الفرنسية ندد فيه هولاند "بحزم بالادعاءات الكاذبة لفرانسوا فيون"، مؤكدا أن السلطة التنفيذية لم تتدخل منذ انتخاب هولاند في 2012، "بتاتا في أي مسالة قضائية، ولطالما التزمت باحترام استقلالية القضاء".

وتابع البيان "أما بالنسبة إلى القضايا الخطيرة المتعلقة بالسيد فيون، (...) فإن رئيس الجمهورية لم يعلم بها إلا من الإعلام".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فيون سيخسر السباق إلى الرئاسة من الدورة الأولى المقررة في 23 نيسان/أبريل.

ورد فيون على هولاند عبر برنامج تلفزيوني استضافه مساء الخميس على محطة "فرانس 2". وقال فيون في بداية البرنامج "منذ شهرين، تغرقني الصحافة بسيل من الوحول".

وأضاف "ان هذا يذكرني غالبا ببيار بيريغوفوا"، رئيس الوزراء السابق في عهد فرانسوا ميتران الذي انتحر في 1993 بعدما كشف عن تورطه في قضية مالية. وقال فيون "فهمت لم يمكن أن يصل المرء إلى هذا المكان".

ثم اتهم هولاند بترؤس "مكتب أسود". وأشار إلى كتاب سيصدر قريبا قال إنه اطلع على جزء منه، وفيه أن هولاند "يطلب كل التسجيلات القضائية التي تهمه إلى مكتبه، وهو أمر غير قانوني تماما".

وطالب بفتح تحقيق "حول الادعاءات الموجودة في الكتاب، لأنها تشكل فضيحة دولة".

وكان فيون يعتبر من بين الأوفر حظا للفوز بالرئاسة بعد حصوله على تفويض اليمين في نهاية 2016، لكن الصحف بدأت تتداول أخبارا عن وظائف وهمية حصلت عليها زوجته بينيلوب، ثم اضطر للاعتذار لقبوله بزات فاخرة بقيمة 13 ألف يورو قدمها له المحامي روبير بورجي الذي وصفه بـ"الصديق".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 24/03/2017