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الشرق الأوسط

فيديو: توقيف شرطي إسرائيلي اعتدى بالضرب والصفع على سائق فلسطيني

© صورة ملتقطة من الفيديو | صورة من فيديو منشور على يوتيوب يوثق لحظة الاعتداء

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/03/2017

أعلنت السلطات الإسرائيلية توقيفها لأحد عناصرها بعد اعتدائه على سائق شاحنة فلسطيني بالضرب والركل والصفع في القدس الشرقية المحتلة. ويظهر فيديو صور الخميس ونشر على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، الشرطي الذي يعنف السائق قرب شاحنته.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فتحها لتحقيق مع أحد عناصرها، بعد انتشار فيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يعتدي على سائق شاحنة فلسطينية في الخمسينيات من عمره يدعى مازن شويكي في وادي الجوز بالقدس الشرقية المحتلة. ويظهر الفيديو الشرطي وهو يضرب ويصفع ويركل شويكي ومواطنين فلسطينيين حاولوا ثنيه عن سلوكه.
وقال مصور الفيديو، أحمد الطويل، لجريدة عرب 48 إنه كان في سيارته حين رأى أحد عناصر الشرطة يوقف الرجل، وحين اشتد النقاش بينهما بدأ الشرطي في الاعتداء عليه.

فيديو منشور على يوتيوب على حساب Times of Israel حول الاعتداء

 

سلوك مخز
وحسب سائق الشاحنة، الذي تحدث لوسائل إعلام، فإنه كان يتوجه إلى عمله حين أجبره الشرطي على التوقف وأدعى أنه احتك بسيارته، وشتمه قبل أن يعتدي عليه.

تصريح السائق على صفحة "وكالة فلسطين حرة" على يوتيوب

وأحدثت الصور موجة انتقادات في أوساط السياسيين الفلسطينيين، الذين طالبوا بمحاكمة الشرطي الإسرائيلي، هذا في حين ندد وزير الأمن الإسرائيلي غيلاد إيردان، في تصريح لجريدة جيرواليم بوست بالاعتداء، وقال إن "هذا السلوك لا مكان له في الشرطة، وهو خطير ومخز".

فرانس 24

نشرت في : 24/03/2017

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