مصر: السلطات تطلق سراح الرئيس السابق حسني مبارك

نفذت السلطات المصرية اليوم الجمعة قرارا بإطلاق سراح الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد سجن دام ست سنوات، وذلك بعد أن برأته محكمة النقض من تهم قتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بحكمه عام 2011.

قامت السلطات المصرية اليوم الجمعة بتنفيذ قرار بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، حسب ما أعلن محاميه فريد الديب الذي أضاف أنه غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات. وتوجه مبارك عائدا إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة.

وكانت محكمة النقض قد برأت مبارك ، البالغ من العمر 88 عاما، هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

وألقي القبض على مبارك في نيسان/أبريل 2011 وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

ولا يزال مبارك يواجه تهما بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون خلال رئاسته.

وكان مبارك قد أمضى جانبا من حبسه في مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017