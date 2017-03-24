مصر: انفجار في حي المعادي بالقاهرة يؤدي إلى مقتل شخص

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار في حي المعادي جنوب القاهرة، حسب ما أعلنت مصادر أمنية.

أدى انفجار "جسم معدني غريب" في حي المعادي بالقاهرة صباح الجمعة إلى مقتل رجل وإصابة ثلاثة آخرين، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وبحسب بيان للوزارة فإنه أثناء قيام حارس عقار في شارع الجزائر بمنطقة المعادي في القاهرة "بأعمال النظافة بالحديقة الملحقة بالعقار، عثر على جسم معدنى غريب وبالعبث به انفجر مما أسفر عن وفاته وإصابة زوجته ونجليه بشظايا متفرقة بالجسم".

وأضاف البيان أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى "لتلقي العلاج، كما تم تأمين المنطقة وعمل سياج أمني".

بعد إطاحة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في العام 2013، قام إسلاميون باعتداءات بقنابل في القاهرة كانت تستهدف عادة رجال الأمن، إلا أن هذه التفجيرات تضاءلت منذ شهور عدة.

وبعد إطاحة مرسي شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية أدت إلى مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين، في حين تشهد منطقة شمال سيناء هجمات دامية ضد قوات الجيش والشرطة.

والمعادي حي كبير يوجد به مقار العديد من السفارات، كما يقطنه مصريون من الطبقة الوسطى والفقيرة كذلك.

وموقع انفجار الجمعة ليس قريبا من السفارات التي تلقى بعضها تهديدات من جهاديين خلال السنوات الأخيرة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 24/03/2017