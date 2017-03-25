سوريا: دي ميستورا سيطرح آخر مستجدات العملية السياسية أمام القمة العربية بعمان

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني السبت إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا سيحضر القمة العربية الأربعاء المقبل في الأردن لشرح آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا. وبحسب المومني فإن مبعوثين رئاسيين من الولايات المتحدة وروسيا ومبعوثا من حكومة فرنسا سيحضرون أيضا الجلسة الافتتاحية للقمة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

أعلن وزير الإعلام الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني السبت في مؤتمر صحفي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا سيحضر القمة العربية التي ستعقد في الأردن الأربعاء المقبل من أجل إطلاع المسؤولين على آخر مستجدات العملية السياسية في سوريا.

وقال المومني إن دي ميستورا "سوف يكون حاضرا في القمة العربية وسيحضر اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية (الاثنين) ويتحدث للوزراء عن تقديره لآخر مستجدات العملية السياسية التي بدأت من جنيف1 والآن وصلنا إلى جنيف5 التي تحاكي عملية الإصلاح السياسي والتفاوض السياسي بين مختلف أطراف المعادلة السياسية السورية بشأن إحقاق الحل السياسي للأزمة السورية".

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وبحسب المومني فإن مبعوثين رئاسيين من الولايات المتحدة وروسيا ومبعوثا من الحكومة الفرنسية سيحضرون أيضا الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وستتمثل الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية في هذه القمة، بإستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها العام 2011 وبقي مقعدها شاغرا في كل الاجتماعات العربية.

وتسبب النزاع القائم في سوريا منذ آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 320 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/03/2017